Украина ежегодно тратит около 7−8 млрд долларов на закупки по строительству и восстановлению

В 2023 году объем строительных закупок в Украине составил 296 млрд грн, а в 2024 году — 280 млрд грн, что равно примерно 7−8 млрд долларов или около 4% ВВП. Такие же показатели ожидаются и по итогам 2025 года.

Об этом сообщила старший экономист Центра экономической стратегии Наталья Колесниченко во время презентации результатов проекта «Контроль расходов на восстановление». Расчеты базируются на данных системы публичных закупок «Прозорро».

Объемы расходов и структура закупок

По словам Колесниченко, почти 300 млрд грн ежегодно направляется на строительство и восстановление, при этом треть закупок традиционно приходится на четвертый квартал. Выделить отдельно затраты только на восстановление невозможно, однако они входят в общий объем строительных работ.

За три года восстановлено 46% поврежденных медицинских и 28% образовательных учреждений. Кроме того, более 1 млрд долларов направлено на компенсации за разрушенное жилье. В то же время это значительно меньше потребностей, определенных в отчете RDNA4, которые оцениваются в 193 млрд долларов для восстановления жилья, образования, медицины, социальной и муниципальной инфраструктуры.

Причины сезонности расходов

Колесниченко пояснила, что основная концентрация закупок в конце года связана со сложной процедурой согласования проектов и выделения средств из бюджетов разных уровней.

«Было бы целесообразнее тратить средства равномерно в течение года. Это позволило бы более эффективно планировать работы по восстановлению», — подчеркнула она.

Лидеры по объемам закупок

В 2023 году наибольшие затраты на строительство и восстановление (8,7 млрд. грн.) осуществила Служба восстановления и развития инфраструктуры во Львовской области.

В 2024 году лидером стал Киевский метрополитен, потративший 13,8 млрд грн на строительство участка Сырецко-Печерской линии. «Эти работы не относятся к восстановлению страны», — уточнила Колесниченко.

За девять месяцев 2025 года первое место по объему финансирования занимает строительство водозабора из реки Южный Буг и магистрального водопровода для обеспечения водоснабжения Николаева. Сумма расходов составляет 4,9 млрд. грн. Это строительство связано с потерей Каховского водохранилища.

Основные направления восстановления

По словам Колесниченко, идет восстановление образовательных и медицинских учреждений, а также значительные ресурсы направляются на защиту и ремонт энергетической инфраструктуры после российских атак.

Третий год подряд наибольшие объемы строительных закупок фиксируются в Киеве и Киевской области, хотя они редко касаются непосредственно восстановления. В то же время, среди лидеров по суммам расходов также находятся Днепропетровская, Харьковская и Одесская области.

