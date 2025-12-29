Xiaomi решила обновить снятый с производства смартфон (фото) 29.12.2025, 00:40 — Фондовый рынок

Xiaomi решила обновить снятый с производства смартфон (фото)

Актуальное обновление HyperOS получил флагманский Xiaomi Mi 11, выпущенный в 2020 году.

Получение программных обновлений после окончания срока поддержки для смартфонов встречается довольно редко. Но Xiaomi Mi 11 стал исключением: устройство неожиданно начало получать обновление HyperOS спустя более года после завершения цикла обновлений.

Об этом пишет портал GizmoChina.

Новая версия прошивки имеет номер OS2.0.6.0.UKBCNXM и основана на Android 14. На этот момент апдейт распространяется в китайском регионе.

Согласно списку изменений, свежее обновление направлено на устранение отдельных программных сбоев, а также повышение общей стабильности работы системы.

Новых функций или визуальных улучшений прошивка не приносит, поскольку подобные обновления в основном направлены на устранение ошибок, багов или критических проблем.

Xiaomi Mi 11 был официально представлен в декабре 2020 года. На момент выхода это было одно из самых мощных устройств благодаря флагманскому процессору Snapdragon 888 и новомодным функциям, например AMOLED-дисплей WQHD+ с частотой 120 Гц и 108-МП камере.

