На кону $500 млрд: восстановление Украины станет окном возможностей для европейского бизнеса — Finance.ua

На кону $500 млрд: восстановление Украины станет окном возможностей для европейского бизнеса Сегодня 21:02

На кону $500 млрд: восстановление Украины станет окном возможностей для европейского бизнеса

Многие европейские компании уже присматриваются к возможностям в Украине, которые могут открыться для них во время восстановления после войны.

Об этом пишет Financial Times.

«Завершение войн — дело нелегкое: по данным Центра стратегических и международных исследований, 40% конфликтов угасают без формального соглашения. Однако проблески прогресса в стратегии послевоенной Украины дают инвесторам сигнал присмотреться к компаниям, которые могут извлечь выгоду из восстановления страны», — говорится в материале.

Отмечается, что за более чем три года с момента полномасштабного российского вторжения Украина понесла ужасные потери — и человеческие, и материальные. Согласно подсчетам украинского правительства и многосторонних институций, общий счет на восстановление и отстройку оценивается в 524 млрд долларов на ближайшее десятилетие.

Читайте также Украина планирует создать два фонда на 1 триллион долларов для восстановления страны

Источником средств станут правительство и международные доноры, включая ЕС и институты типа Всемирного банка. Частный сектор, уже приобщившийся к ремонтам и другим проектам, может инвестировать около 170 млрд долларов, то есть треть от общей суммы.

«Комментарии в ходе отчетов компаний свидетельствуют, что более сотни фирм уже присматриваются к возможностям в Украине. Восстановление инфраструктуры — прежде всего энергетики, транспорта и жилья — требует огромного количества материалов и техники, а также дизайнеров и инженеров», — отмечает издание.

В Украине могут расти и активно развиваться компании по возобновляемой энергетике. Ведь восстанавливать разрушенное нужно лучше и экологичнее. Это означает, например, развитие ветроэнергетики и замену разрушенных во время войны многоквартирных домов современным жильем.

По данным FT, британская брокерская компания Panmure Liberum считает, что европейские компании получат непропорционально больше выгоды за счет крупных инвестиций и опыта работы по региональным стандартам безопасности и экологии.

Еще один фактор — географическая близость. Строительные материалы, такие как цемент, перевозить на дальние расстояния не имеет смысла. Больше заказов получат компании, работающие в Украине или в соседних странах Восточной Европы.

«Риски очевидны. После трех лет войны стоимость рабочей силы высока, инфляция бешеная, а расходы на страхование — жизненно важный элемент каждого проекта, учитывая риск возобновления боевых действий — еще больше увеличивают счет. Начальные работы будут медленными и дорогими, поскольку инфраструктуру придется возрождать с нуля», — говорится в материале.

Читайте также Украина начнет платить взносы в инвестфонд восстановления не ранее 2030 года — Качка

И все же часть финансирования на восстановление уже обеспечена, и немалый портфель проектов уже реализуется.

Так, обновленное украинское правительство под руководством премьер-министра Юлии Свириденко презентовало Программу действий , в которой восстановление Украины — один из приоритетов. В Кабмине отмечалось, что в Украине запустят соответствующие фонды с участием европейского капитала (Recovery Facility, Ukraine Fund). Планируется, что их бюджет составит 500 млн евро до конца 2025 года. Также в Украине заработал Американо-Украинский инвестиционный фонд, в рамках которого планируется по меньшей мере три инвестиционных проекта.

До окончания войны в Украине еще далеко, но по крайней мере, стали появляться признаки прогресса в этом вопросе.

📢 Подписывайтесь на рассылку Finance.ua о деньгах. Эта рассылка — важный помощник в разумном обращении с деньгами. Практические советы, проверенные сервисы, секреты экономии и заработка — 1 раз в 2 недели все на вашей почте. 🎯 Присоединиться можно здесь.

УНІАН По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.