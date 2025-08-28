На кону $500 млрд: восстановление Украины станет окном возможностей для европейского бизнеса — Finance.ua
На кону $500 млрд: восстановление Украины станет окном возможностей для европейского бизнеса

На кону $500 млрд: восстановление Украины станет окном возможностей для европейского бизнеса
На кону $500 млрд: восстановление Украины станет окном возможностей для европейского бизнеса
Многие европейские компании уже присматриваются к возможностям в Украине, которые могут открыться для них во время восстановления после войны.
Об этом пишет Financial Times.
«Завершение войн — дело нелегкое: по данным Центра стратегических и международных исследований, 40% конфликтов угасают без формального соглашения. Однако проблески прогресса в стратегии послевоенной Украины дают инвесторам сигнал присмотреться к компаниям, которые могут извлечь выгоду из восстановления страны», — говорится в материале.
Отмечается, что за более чем три года с момента полномасштабного российского вторжения Украина понесла ужасные потери — и человеческие, и материальные. Согласно подсчетам украинского правительства и многосторонних институций, общий счет на восстановление и отстройку оценивается в 524 млрд долларов на ближайшее десятилетие.
Источником средств станут правительство и международные доноры, включая ЕС и институты типа Всемирного банка. Частный сектор, уже приобщившийся к ремонтам и другим проектам, может инвестировать около 170 млрд долларов, то есть треть от общей суммы.
«Комментарии в ходе отчетов компаний свидетельствуют, что более сотни фирм уже присматриваются к возможностям в Украине. Восстановление инфраструктуры — прежде всего энергетики, транспорта и жилья — требует огромного количества материалов и техники, а также дизайнеров и инженеров», — отмечает издание.
В Украине могут расти и активно развиваться компании по возобновляемой энергетике. Ведь восстанавливать разрушенное нужно лучше и экологичнее. Это означает, например, развитие ветроэнергетики и замену разрушенных во время войны многоквартирных домов современным жильем.
По данным FT, британская брокерская компания Panmure Liberum считает, что европейские компании получат непропорционально больше выгоды за счет крупных инвестиций и опыта работы по региональным стандартам безопасности и экологии.
Еще один фактор — географическая близость. Строительные материалы, такие как цемент, перевозить на дальние расстояния не имеет смысла. Больше заказов получат компании, работающие в Украине или в соседних странах Восточной Европы.
«Риски очевидны. После трех лет войны стоимость рабочей силы высока, инфляция бешеная, а расходы на страхование — жизненно важный элемент каждого проекта, учитывая риск возобновления боевых действий — еще больше увеличивают счет. Начальные работы будут медленными и дорогими, поскольку инфраструктуру придется возрождать с нуля», — говорится в материале.
И все же часть финансирования на восстановление уже обеспечена, и немалый портфель проектов уже реализуется.
Так, обновленное украинское правительство под руководством премьер-министра Юлии Свириденко презентовало Программу действий, в которой восстановление Украины — один из приоритетов. В Кабмине отмечалось, что в Украине запустят соответствующие фонды с участием европейского капитала (Recovery Facility, Ukraine Fund). Планируется, что их бюджет составит 500 млн евро до конца 2025 года. Также в Украине заработал Американо-Украинский инвестиционный фонд, в рамках которого планируется по меньшей мере три инвестиционных проекта.
До окончания войны в Украине еще далеко, но по крайней мере, стали появляться признаки прогресса в этом вопросе.
По материалам:
УНІАН
