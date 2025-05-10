Украина начнет платить взносы в инвестфонд восстановления не ранее 2030 года — Качка
Украина начнет вносить средства в совместный с США инвестиционный фонд восстановления не ранее 2030 года.
Об этом заявил заместитель министра экономики и торговый представитель Украины Тарас Качка в эфире телемарафона.
По словам Качки, поскольку фонд долгосрочный, украинские взносы начнутся через три-четыре года, а возможно, и пять лет.
Это связано с тем, что платежи будут формироваться из рентных поступлений в бюджет от добычи полезных ископаемых по лицензиям, выданным после вступления в силу соглашения.
«В мирных условиях этот процесс занимает три-четыре года, так что платежи начнутся не ранее 2030 года. Идея в том, что мы получаем помощь сейчас, а рассчитываться за нее через фонд сможем в течение многих лет», — объяснил он.
Качка уточнил, что взносы Украины не являются прямыми выплатами США. Это инвестиции, которые будут возвращаться в Украину.
«Прибыль от инвестиций в Украину будет распределяться между партнерами только при условии их успешности», — добавил он.
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