Украина начнет платить взносы в инвестфонд восстановления не ранее 2030 года — Качка — Finance.ua
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Украина начнет платить взносы в инвестфонд восстановления не ранее 2030 года — Качка

Казна и Политика
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Украина начнет платить взносы в инвестфонд восстановления не ранее 2030 года — Качка
Украина начнет платить взносы в инвестфонд восстановления не ранее 2030 года — Качка
Украина начнет вносить средства в совместный с США инвестиционный фонд восстановления не ранее 2030 года.
Об этом заявил заместитель министра экономики и торговый представитель Украины Тарас Качка в эфире телемарафона.
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По словам Качки, поскольку фонд долгосрочный, украинские взносы начнутся через три-четыре года, а возможно, и пять лет.
Это связано с тем, что платежи будут формироваться из рентных поступлений в бюджет от добычи полезных ископаемых по лицензиям, выданным после вступления в силу соглашения.
«В мирных условиях этот процесс занимает три-четыре года, так что платежи начнутся не ранее 2030 года. Идея в том, что мы получаем помощь сейчас, а рассчитываться за нее через фонд сможем в течение многих лет», — объяснил он.
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Качка уточнил, что взносы Украины не являются прямыми выплатами США. Это инвестиции, которые будут возвращаться в Украину.
«Прибыль от инвестиций в Украину будет распределяться между партнерами только при условии их успешности», — добавил он.
Большие состояния не рождаются в безопасности. Они создаются в периоды нестабильности — там, где видят возможности только единицы. Те, кто действует тогда, когда другие сомневаются, формируют новую реальность. Конференция Invest Talk Summit — событие для тех, кто мыслит более широко и видит глубже. 24 мая, Киев. Оффлайн/Онлайн
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По материалам:
Forbes.ua
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