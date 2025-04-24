Сколько денег нужно дополнительно Украине на восстановление в 2025 году — Finance.ua

Сколько денег нужно дополнительно Украине на восстановление в 2025 году
Украине на приоритетное восстановление в 2025 году нужно 17,3 млрд долларов. Однако из этой суммы удалось привлечь лишь 7,4 млрд долларов.
Об этом рассказала заместитель министра финансов Украины Ольга Зыкова во время Весеннего собрания МВФ и Всемирного банка в Вашингтоне 23 апреля.
Чиновница объяснила, что эти 7,4 млрд долларов удалось привлечь благодаря государственному бюджету и поддержке доноров. Так что сейчас не хватает еще 10 млрд долларов.
По словам Зыковой, приоритетными сферами для финансирования быстрого восстановления являются жилье, энергетика, социальная и критическая инфраструктура (транспорт, тепло- и водоснабжение), а также социальная защита.
Ее заявление прозвучало на заседании Совета партнеров Целевого фонда поддержки, восстановления, отстройки и реформирования Украины (URTF).
По состоянию на конец 2024 года Всемирный банк через фонд URTF привлек для поддержки Украины около 2 млрд долларов, из которых Украина уже получила 1,2 млрд грантовых средств. Эти средства также помогли разблокировать 6,2 млрд долларов дополнительного финансирования для усилий Украины по восстановлению, отстройке и реформам.
В Министерстве финансов отметили, что поддержанные URTF проекты охватили 20 млн украинцев.
Справка Finance.ua:
- в феврале Всемирный банк пришел к выводу, что потребности восстановления Украины в течение следующих 10 лет будут достигать около 524 млрд долларов. За 2024 год этот показатель вырос на 38 млрд долларов.
- по подсчетам Bloomberg, Украине понадобится 230 миллиардов долларов (9,6 триллиона гривен) на то, чтобы восстановить инфраструктуру после войны. При этом у нее наблюдается серьезный разрыв между потребностью и обещанным финансированием.
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