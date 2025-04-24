Сколько денег нужно дополнительно Украине на восстановление в 2025 году — Finance.ua

Сколько денег нужно дополнительно Украине на восстановление в 2025 году Сегодня 15:44

Сколько денег нужно дополнительно Украине на восстановление в 2025 году

Украине на приоритетное восстановление в 2025 году нужно 17,3 млрд долларов. Однако из этой суммы удалось привлечь лишь 7,4 млрд долларов.

Об этом рассказала заместитель министра финансов Украины Ольга Зыкова во время Весеннего собрания МВФ и Всемирного банка в Вашингтоне 23 апреля.

Чиновница объяснила, что эти 7,4 млрд долларов удалось привлечь благодаря государственному бюджету и поддержке доноров. Так что сейчас не хватает еще 10 млрд долларов.

По словам Зыковой, приоритетными сферами для финансирования быстрого восстановления являются жилье, энергетика, социальная и критическая инфраструктура (транспорт, тепло- и водоснабжение), а также социальная защита.

Ее заявление прозвучало на заседании Совета партнеров Целевого фонда поддержки, восстановления, отстройки и реформирования Украины (URTF).

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По состоянию на конец 2024 года Всемирный банк через фонд URTF привлек для поддержки Украины около 2 млрд долларов, из которых Украина уже получила 1,2 млрд грантовых средств. Эти средства также помогли разблокировать 6,2 млрд долларов дополнительного финансирования для усилий Украины по восстановлению, отстройке и реформам.

В Министерстве финансов отметили, что поддержанные URTF проекты охватили 20 млн украинцев.

Справка Finance.ua:

в феврале Всемирный банк пришел к выводу, что потребности восстановления Украины в течение следующих 10 лет будут достигать около 524 млрд долларов. За 2024 год этот показатель вырос на 38 млрд долларов.

по подсчетам Bloomberg, Украине понадобится 230 миллиардов долларов (9,6 триллиона гривен) на то, чтобы восстановить инфраструктуру после войны. При этом у нее наблюдается серьезный разрыв между потребностью и обещанным финансированием.

hromadske По материалам:

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