Китай заявил о готовности помочь в послевоенном восстановлении Украины — Finance.ua

Китай заявил о готовности помочь в послевоенном восстановлении Украины
Китай выразил готовность приобщиться к послевоенному восстановлению Украины. Представитель Китайского агентства международного развития и сотрудничества Ли Мин подчеркнул, что помощь будет в соответствии с пожеланиями сторон.
Об этом сообщает South China Morning Post.
По словам представителя агентства Ли Мина, помощь будет предоставляться «в соответствии с пожеланиями сторон». Он подчеркнул, что Пекин готов продолжать оказывать поддержку Украине в пределах своих возможностей, включая участие в будущем восстановлении.
Это заявление прозвучало в ответ на слова президента Украины Владимира Зеленского, который в прошлом месяце заявил, что Китай может помочь в восстановлении мира и реконструкции страны.
Общая стоимость восстановления Украины в течение следующего десятилетия оценивается в 524 миллиарда долларов США, согласно общему отчету правительства Украины, Всемирного банка, Европейской комиссии и ООН.
Киев при поддержке международных партнеров и частного сектора уже привлек 13 миллиардов долларов на восстановление.
Ли Мин также напомнил, что с начала войны Китай предоставил Украине четыре партии гуманитарной помощи. В марте 2022 года Пекин отправил первую партию гуманитарного груза на сумму 5 миллионов юаней (около 790 тысяч долларов США), а затем предложил еще 10 миллионов юаней (1,57 миллиона долларов США).
В ходе встречи на Мюнхенской конференции по безопасности в феврале министр иностранных дел Китая Ван И заявил, что Пекин рассматривает Киев как «друга и партнера» и готов развивать китайско-украинские отношения в долгосрочной перспективе.
Позиция Китая по мирному урегулированию войны в Украине
Напомним, что специальный представитель Китая по европейским делам Лу Шае заявил, что Украина и Европа должны участвовать в мирном процессе наравне с россией и США. Он подчеркнул, что условия для мира не могут определить только москва и Вашингтон.
Кроме того, Китай намерен создать условия для урегулирования «украинского кризиса» путем поиска приемлемых договоренностей для обеих сторон конфликта. Страна будет поддерживать все усилия, направленные на мирное урегулирование.
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