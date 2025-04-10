Более 200 румынских компаний уже поддерживают восстановление Украины — Finance.ua
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Более 200 румынских компаний уже поддерживают восстановление Украины

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Более 200 румынских компаний уже принимают участие в различных мероприятиях, организованных партнерами из Европейского Союза в процессе восстановления Украины, сообщила советница президента Румынии Луминица Одобеску.
«Позиция Румынии четкая: твердая поддержка Украины и усилий для достижения справедливого и длительного мира. Румыния принимает участие в процессе подготовки к реконструкции Украины, и наша позиция как логистического хаба может быть использована в этом направлении. Мы приветствуем заинтересованность более 200 румынских компаний принять участие в этом процессе», — отметила в Facebook по итогам конференции «Восстановление Украины в новой трансатлантической парадигме: Вызовы для бизнес-среды Европы в эру Трампа 2.0», организованной Румынско-украинской двусторонней торгово-промышленной палатой.
Чрезвычайный и Полномочный Посол Украины в Румынии Игорь Прокопчук сообщил участникам конференции о приоритетах восстановления Украины на 2025 год, особенно в таких сферах, как ЖКХ, транспорт, энергетика, чрезвычайные ситуации, а также призвал румынские компании к реализации совместных проектов.
«Я доношу до всех участников бизнес-сообщества то, что мы не должны ждать окончания этой войны, чтобы заниматься восстановлением Украины», — сказал Прокопчук.
Руководитель канцелярии премьер-министра Румынии Штефан-Раду Опря сообщил, что решением правительства Румынии создана рабочая группа по вопросам восстановления Украины и уделил особое внимание важности усиления государственного и частного партнерства в вопросе восстановления Украины.
Как сообщает agerpres, на этой конференции государственный секретарь Министерства инвестиций и европейских проектов (MIPE) Кармен Морару подчеркнула, что партнерства между странами важны для стимулирования устойчивого развития.
«Румыния использует свою геостратегическую позицию и экспертизу в восстановлении, чтобы поддержать Украину в процессе глубокой трансформации. Мы продолжим участвовать в трансграничных проектах, профинансированных европейскими фондами, которые соединят Украину с Европой через модернизированную инфраструктуру и чистую энергию. В этом контексте мы намерены превратить Румынию в стратегический коридор для восстановления Украины, используя европейские фонды для модернизации, железнодорожных инфраструктур, развития портов на Дунае, порта Констанца, а также для жизненно важных энергетических интерконнекций для региональной безопасности», — добавила Морару.
Rebuilding Ukraine (www.rebuildingukraine.ro) — это проект Румынско-украинской двусторонней торговой палаты, организованный под эгидой Посольства Украины в Румынии, который заключается в организации мероприятий, которые объединяют компании, органы власти и организации для обсуждения экономических и социальных аспектов общего интереса, а также являются платформами для компаний, которые хотят принимать активное участие в проектах восстановления Украины.
По материалам:
Інтерфакс-Україна
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