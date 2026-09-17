В Укрпочте рассказали, как работают во время желтого уровня опасности Сегодня 19:33 Приоритетом «Укрпочты» остается безопасность работников и посетителей

Разделение воздушных тревог пока не повлияло на графики работы отделений «Укрпочты». Почтовые, финансовые и социальные услуги продолжают предоставлять по действующим алгоритмам безопасности.

Об этом пресс-служба «Укрпочты» сообщила в комментарии изданию РБК-Украина.

Как работают отделения «Укрпочты»

В компании отметили, что почтовые отделения продолжают работать по установленным графикам и обеспечивают доступ к услугам в общинах по всей стране.

Во время воздушной тревоги «Укрпочта» призывает посетителей и работников не пренебрегать правилами безопасности и проходить до ближайших укрытий.

«Приоритетом „Укрпочты“ остается безопасность работников и посетителей», — подчеркнули в компании.

Изменятся ли правила работы

«Укрпочта» совместно с правительством прорабатывает практическое применение новых правил оповещения с учетом специфики работы почтовой сети в разных регионах, в частности на прифронтовых территориях.

«О возможных изменениях в работе отделений компания уведомит отдельно», — резюмировали в пресс-службе.

Напомним, ранее Finance.ua писал , что в Украине ввели два уровня тревог. Желтый уровень будут объявляться в случае атаки дронов. Красный уровень означает повышенную угрозу ракетного или комбинированного удара. При желтом уровне тревоги бизнес сможет продолжать работу при строгом соблюдении требований безопасности. Красный уровень означает остановку работы и обязательный переход людей в укрытие.