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В Укрпочте рассказали, как работают во время желтого уровня опасности

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Приоритетом «Укрпочты» остается безопасность работников и посетителей
Приоритетом «Укрпочты» остается безопасность работников и посетителей
Разделение воздушных тревог пока не повлияло на графики работы отделений «Укрпочты». Почтовые, финансовые и социальные услуги продолжают предоставлять по действующим алгоритмам безопасности.
Об этом пресс-служба «Укрпочты» сообщила в комментарии изданию РБК-Украина.

Как работают отделения «Укрпочты»

В компании отметили, что почтовые отделения продолжают работать по установленным графикам и обеспечивают доступ к услугам в общинах по всей стране.
Во время воздушной тревоги «Укрпочта» призывает посетителей и работников не пренебрегать правилами безопасности и проходить до ближайших укрытий.
«Приоритетом „Укрпочты“ остается безопасность работников и посетителей», — подчеркнули в компании.
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Изменятся ли правила работы

«Укрпочта» совместно с правительством прорабатывает практическое применение новых правил оповещения с учетом специфики работы почтовой сети в разных регионах, в частности на прифронтовых территориях.
«О возможных изменениях в работе отделений компания уведомит отдельно», — резюмировали в пресс-службе.
Напомним, ранее Finance.ua писал, что в Украине ввели два уровня тревог. Желтый уровень будут объявляться в случае атаки дронов. Красный уровень означает повышенную угрозу ракетного или комбинированного удара. При желтом уровне тревоги бизнес сможет продолжать работу при строгом соблюдении требований безопасности. Красный уровень означает остановку работы и обязательный переход людей в укрытие.
Также мы рассказывали, что в Киеве изменили порядок работы Центров предоставления административных услуг (ЦПАУ) во время воздушных угроз. При желтом уровне опасности часть отделений с подземными помещениями будет продолжать принимать граждан.
По материалам:
РБК-Україна
Укрпочта
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