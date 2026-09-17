В Укрпочте рассказали, как работают во время желтого уровня опасности

«Укрпочта» совместно с правительством прорабатывает практическое применение новых правил оповещения с учетом специфики работы почтовой сети в разных регионах, в частности на прифронтовых территориях.
«О возможных изменениях в работе отделений компания уведомит отдельно», — резюмировали в пресс-службе.
Напомним, ранее Finance.ua писал, что в Украине ввели два уровня тревог. Желтый уровень будут объявляться в случае атаки дронов. Красный уровень означает повышенную угрозу ракетного или комбинированного удара. При желтом уровне тревоги бизнес сможет продолжать работу при строгом соблюдении требований безопасности. Красный уровень означает остановку работы и обязательный переход людей в укрытие.
Также мы рассказывали, что в Киеве изменили порядок работы Центров предоставления административных услуг (ЦПАУ) во время воздушных угроз. При желтом уровне опасности часть отделений с подземными помещениями будет продолжать принимать граждан.