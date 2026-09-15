Які ЦНАПи Києва працюватимуть під час жовтого рівня небезпеки
У Києві змінили порядок роботи Центрів надання адміністративних послуг (ЦНАП) під час повітряних загроз. За жовтого рівня небезпеки частина відділень із підземними приміщеннями продовжуватиме приймати громадян.
Про це повідомили в Департаменті (Центрі) надання адміністративних послуг.
Які ЦНАПи працюватимуть за жовтого рівня
Прийом громадян у безпечних підвальних і цокольних приміщеннях продовжуватимуть такі відділення:
- Департамент ЦНАП — Дніпровська набережна, 19-Б (в укритті);
- Голосіївський район — просп. Голосіївський, 42 (на цокольному поверсі) та просп. Науки, 43 (у підвальному приміщенні);
- Деснянський район — просп. Червоної Калини, 29; просп. Лісовий, 39-А; просп. Червоної Калини, 15;
- Дніпровський район — бульв. Івана Котляревського, 1/1 (у підвальному приміщенні);
- Шевченківський район — вул. Богдана Хмельницького, 24 (у підвальному приміщенні).
Працюють під час жовтого рівня лише за попереднім записом:
- Солом’янський район — просп. Повітряних Сил, 41; просп. Повітряних Сил, 40; бульв. Чоколівський, 40 (прийом у цокольному приміщенні).
Де обслуговування припиняється
Під час червоного рівня тривоги всі столичні ЦНАПи припиняють роботу, а відвідувачі та персонал мають негайно пройти до найближчих укриттів.
Так, обслуговування зупиняється як під час жовтого, так і червоного рівнів небезпеки у відділеннях:
- Дарницький район — вул. Степана Олійника, 21 та Харківське шосе, 176-Г;
- Оболонський район — вул. Левка Лук’яненка, 16 та вул. Озерна, 18-А;
- Печерський район — вул. Михайла Омеляновича-Павленка, 15 і вул. Цитадельна, 4/7;
- Подільський район — вул. Костянтинівська, 9/6; вул. Перемишльська, 14/14; вул. Ярославська, 31-Б;
- Святошинський район — просп. Берестейський, 97 і вул. Гната Юри, 14-Б.
Нагадаємо, раніше Finance.ua розповідав, що Кабінет Міністрів ухвалив низку рішень, які мають адаптувати роботу держави, бізнесу та інфраструктури до нової тактики російських повітряних атак. Повітряні тривоги розподілили за рівнем небезпеки. Жовтий рівень оголошують у разі атаки дронів. Червоний рівень означає підвищену загрозу ракетного або комбінованого удару.
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