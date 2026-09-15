Які ЦНАПи Києва працюватимуть під час жовтого рівня небезпеки Сьогодні 06:34 За жовтого рівня небезпеки частина відділень із підземними приміщеннями продовжуватиме приймати громадян.

У Києві змінили порядок роботи Центрів надання адміністративних послуг (ЦНАП) під час повітряних загроз. За жовтого рівня небезпеки частина відділень із підземними приміщеннями продовжуватиме приймати громадян.

Про це повідомили в Департаменті (Центрі) надання адміністративних послуг.

Які ЦНАПи працюватимуть за жовтого рівня

Прийом громадян у безпечних підвальних і цокольних приміщеннях продовжуватимуть такі відділення:

Департамент ЦНАП — Дніпровська набережна, 19-Б (в укритті);

Голосіївський район — просп. Голосіївський, 42 (на цокольному поверсі) та просп. Науки, 43 (у підвальному приміщенні);

Деснянський район — просп. Червоної Калини, 29; просп. Лісовий, 39-А; просп. Червоної Калини, 15;

Дніпровський район — бульв. Івана Котляревського, 1/1 (у підвальному приміщенні);

Шевченківський район — вул. Богдана Хмельницького, 24 (у підвальному приміщенні).

Працюють під час жовтого рівня лише за попереднім записом:

Солом’янський район — просп. Повітряних Сил, 41; просп. Повітряних Сил, 40; бульв. Чоколівський, 40 (прийом у цокольному приміщенні).

Де обслуговування припиняється

Під час червоного рівня тривоги всі столичні ЦНАПи припиняють роботу, а відвідувачі та персонал мають негайно пройти до найближчих укриттів.

Так, обслуговування зупиняється як під час жовтого, так і червоного рівнів небезпеки у відділеннях:

Дарницький район — вул. Степана Олійника, 21 та Харківське шосе, 176-Г;

Оболонський район — вул. Левка Лук’яненка, 16 та вул. Озерна, 18-А;

Печерський район — вул. Михайла Омеляновича-Павленка, 15 і вул. Цитадельна, 4/7;

Подільський район — вул. Костянтинівська, 9/6; вул. Перемишльська, 14/14; вул. Ярославська, 31-Б;

Святошинський район — просп. Берестейський, 97 і вул. Гната Юри, 14-Б.