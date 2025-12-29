ISW раскрыл условия для окончания войны: россия требует большего, чем Украина Сегодня 10:36

Заявления Кремля свидетельствуют о том, что цели россии в войне против Украины выходят далеко за пределы захвата отдельных территорий, в частности, Донецкой области.

В отчете ISW отмечается, что Москва настаивает не только на территориальных уступках, но и на выполнении более широких требований к Украине, НАТО и Западу в целом. В частности, россия стремится к изменениям в архитектуре безопасности Европы и ограничению влияния НАТО, которое выходит за рамки сугубо украинского вопроса.

«Последние заявления Кремля противоречат нескольким позициям, которые Трамп представил в качестве основы для окончания войны. Кремль неоднократно отклонял гарантии безопасности для Украины, предложенные Европой. Представители Кремля также призвали включить в любое будущее мирное соглашение требования россии о прекращении расширения НАТО и отводе его границ», — отмечают в ISW.

Аналитики подчеркивают: любое мирное соглашение, не учитывающее этих более широких требований Кремля, не удовлетворит рф. Соответственно, такой формат договоренностей вряд ли приведет к продолжительному миру или нормализации отношений между россией и Европой или США.

россия готовится к войне с НАТО

После полномасштабного вторжения рф в Украину европейские страны усилили обеспокоенность возможной новой агрессией со стороны Москвы. Государства активизировали подготовку к потенциальным угрозам, обновляя армии и разрабатывая оборонные сценарии.

Начальник Генштаба Вооруженных сил Франции генерал Тьерри Буркхардт заявил, что, учитывая темпы перевооружения, россия может стать реальной угрозой для Европы уже через пять лет.

В свою очередь, министр обороны Германии Борис Писториус не исключает, что рф способна атаковать одну из стран НАТО в 2029 году, после восстановления военного потенциала, потерянного в войне против Украины.

