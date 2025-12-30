Эксперты назвали два «худших» китайских автомобиля Сегодня 22:26 — Технологии&Авто

Эксперты назвали два «худших» китайских автомобиля

Исследователи автожурнала «What Car?» назвали два китайских автомобиля, которых следует избегать, даже если цена на них кажется привлекательной.

Эксперты прогнозируют, что одна из этих моделей резко потеряет в цене за три года, пишет The Sun.

Об исследовании

Чтобы назвать «худшие» модели, автоэксперты протестировали многие из самых популярных современных марок китайского производства, оценивая их по следующим параметрам:

производительность,

практичность,

надежность,

эксплуатационные расходы

Для понимания контекста, в обзоре основное внимание уделялось брендам, происходящим из Китая или штаб-квартира которых расположена в Китае — поэтому MG и Smart включены в него, — тогда как бренды, принадлежащие китайцам, но не являющиеся китайскими брендами, например Volvo, не включены.

Электромобиль Skywell BE11

Первым в списке идет Skywell BE11, который, несмотря на конкурентоспособный запас хода и просторный салон, получил лишь одну звезду — среди недостатков можно заметить нечеткое управление, ограниченное сцепление с дорогой, вялую тормозную педаль и неудобную информационно-развлекательную систему.

Особую обеспокоенность вызывает амортизация: согласно прогнозам, потери за три года будут больше, чем у таких ключевых конкурентов, как Renault Scenic и Skoda Enyaq, а по некоторым оценкам, автомобиль может потерять почти две трети своей стоимости.

Он также дороже, чем Hyundai Kona Electric, и стоит примерно столько же, сколько Kia Niro EV, но не может сравниться с ним по качеству отделки.

Семиместный Maxus MIFA 9

Maxus MIFA 9 — еще один автомобиль, которого следует избегать, поскольку этот редкий семиместный электромобиль дешевле некоторых альтернатив, но в то же время имеет небольшой запас хода, некомфортную езду и интерьер, лишенный ощущения премиум-класса.

В прошлом году он получил две звезды, в то время как журнал снизил оценку за то, что он недостаточно дешев по сравнению с аналогичными семиместными внедорожниками.

Какие авто из Китая покупают украинцы

Ранее мы писали , что электромобили и гибриды из Китая стали одним из главных драйверов продаж в 2025 году.

Среди новых автомобилей из Китая украинцы предпочитают следующие модели:

Volkswagen ID. Unyx BYD Song Plus BYD Leopard 3 Zeekr 7X BYD Sea Lion 07

Среди лидеров на рынке подержанных китайских авто Zeekr 001 и BYD Sea Lion 07.

Напомним, ранее мы сообщали , что крупнейшие автомобильные бренды переносят производство из Китая в Индию. После многолетних попыток догнать Китай такие компании как Ford, Suzuki, Toyota и Honda активно инвестируют в Индию, выстраивая там производственные мощности.

