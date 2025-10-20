Украинцы начали активнее пользоваться «єОселя» и «єВідновлення» Сегодня 10:23 — Недвижимость

Развитие программы ипотечного кредитования «єОселя» обусловлено не ростом платежеспособности украинцев, которые во время войны покупают жилье таким образом, а благодаря постоянным изменениям в условиях программы, в результате которых она становится более подъемной для граждан.

Об этом в интервью порталу «Минфин» сообщила глава Комитета ВР по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства, глава партии «Слуга Народа» Елена Шуляк.

По ее словам, последнее изменение условий позволяет для определенной категории граждан вносить первый взнос в размере около 120 тыс. грн, а не 600 тыс. грн, как раньше.

По ее словам, из-за того, что программа новая, ее условия постоянно пересматриваются, учитывая потребности как потенциальных участников, так и рынка первичной недвижимости в целом. В результате количество граждан, которые могут с ее помощью получить жилье, растет. Например, за первый год работы — на конец 2023 года (программу запустили в конце 2022 года) — было выдано 5 855 кредитов. По состоянию на сегодняшний день — более 20 тыс. кредитов.

«Однако это не потому, что у украинцев появилось больше финансовых возможностей, а потому, что условия программы меняют. Однако для большинства категорий населения они все еще неподъемные (в отличие от представителей силовых ведомств, военных, на которых приходится более 50% выданных кредитов). При этом на ветеранов приходится всего 2%, а на ВПЛ — 4% кредитов», — отметила Шуляк.

Относительно ВПЛ положительная динамика все же есть — на конец 2024 года воспользоваться «єОселя» смогли лишь 340 переселенцев. По состоянию на сейчас — более 1000, то есть втрое больше. Это стало следствием, в частности, снижения возраста жилья, которое переселенцы могут приобрести через программу «єОселя», когда разрешили покупать жилье не только в новостройках — в возрасте до 3 лет, но и на вторичном рынке — в возрасте до 10 лет.

«Для переселенцев это реальная история, поскольку многие из них выбрали новым домом не Киев с его высокими ценами на недвижимость, а другие города и городки, где новостроек не так уж много», — пояснила Елена Шуляк.

Кроме этого, добавила она, 10 сентября Кабмин утвердил постановление, согласно которому государство будет покрывать для переселенцев 70% первого взноса на жилье. Но есть одно условие: жилье должно быть не дороже 2 млн грн. В этом случае первый взнос за жилье будет составлять для семьи около 120 тыс. грн.

Государство принимает на себя уплату 70%-й ставки в первый год участия в программе. Но также есть условие — не более 150 тыс. грн общего размера годового платежа. Также государство берет на себя обязательство по уплате 40 тыс. грн разовой комиссии банка на предоставление кредита, сборов и страховых платежей по ссуде.

