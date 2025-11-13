ЄС запустив новий проєкт на 37 мільйонів євро для відбудови України Сьогодні 08:33 — Казна та Політика

ЄС запустив новий проєкт на 37 мільйонів євро для відбудови України

Європейський Союз разом із Данією, Німеччиною, Францією та Литвою запустили ініціативу EU4Reconstruction — програму Team Europe обсягом 37 мільйонів євро, спрямовану на посилення прозорості під час відбудови України.

Про це повідомляє делегація ЄС в Україні.

Мета програми

EU4Reconstruction об’єднує найкращий європейський досвід реформування та впровадження проєктів: від систем доброчесності й підзвітності до цифрових інструментів, управління громадами та громадського контролю.

Протягом трьох років ініціатива:

зміцнюватиме національну систему управління відбудовою України;

допомагатиме громадам планувати, фінансувати й реалізовувати інфраструктурні проєкти за стандартами ЄС;

підтримуватиме Державне агентство з відновлення та розвитку інфраструктури у керуванні великими інвестиціями;

розширюватиме участь громадян, медіа та громадських організацій у моніторингу відновлення.

EU4Reconstruction тісно співпрацюватиме з Міністерством розвитку громад і територій України та Агентством з відновлення, підтримуючи уряд у плануванні, координації та моніторингу процесу реконструкції.

Нагадаємо, раніше Finance.ua з посиланням на старшу економістку Центру економічної стратегії Наталію Колесніченко повідомляв , що в 2023 році обсяг будівельних закупівель в Україні становив 296 млрд грн, а у 2024 році — 280 млрд грн, що дорівнює приблизно 7−8 млрд доларів або близько 4% ВВП. Такі ж показники очікуються і за підсумками 2025 року.

За підрахунками Bloomberg, Україні знадобиться 230 мільярдів доларів (9,6 трильйона гривень) на те, щоб відновити інфраструктуру після війни. При цьому у неї спостерігається серйозний розрив між потребою та обіцяним фінансуванням.

