Мінсоцполітики анонсувало базову виплату для громадян старшого віку

Мінсоцполітики анонсувало базову виплату для громадян старшого віку

Міністерство соціальної політики України співпрацює з Міжнародною організацією праці над оновленням системи соціального захисту населення. Головна мета нової політики — створення сучасної та стійкої системи соціального захисту, яка підтримує не лише людей, а й економіку.

Про це повідомило Мінсоцполітики за підсумками зустрічі міністра соціальної політики, сім’ї та єдності України Дениса Улютіна з делегацією МОП на чолі з директоркою Офісу МОП в Україні Аїдою Ліндмайєр.

Прогноз фінансової стійкості пенсійної системи

Результати дослідження щодо фінансової стійкості солідарної пенсійної системи України у середньо- та довгостроковій перспективі показали, що без проведення реформ дефіцит Пенсійного фонду зростатиме через демографічні зміни та зменшення кількості працюючих.

Водночас системні зміни здатні стабілізувати ситуацію. Результати дослідження стануть основою для подальшого вдосконалення пенсійної системи, заснованої на соціальній справедливості, прозорості та фінансовій відповідальності.

Основні напрями пенсійної реформи

Міністерство спільно з міжнародними партнерами працює над законодавчими змінами, що визначать оновлену модель пенсійного забезпечення. Серед ключових напрямів:

Базова виплата для людей старшого віку. Планується запровадження гарантованої базової виплати для громадян від 65 років або від 60 років за наявності повного страхового стажу. Вона має стати соціальним мінімумом, що гарантує гідне життя у старості. Відновлення принципів солідарності. Розмір пенсії залежатиме від сплачених внесків, що зробить систему прозорою та збереже платоспроможність Пенсійного фонду. Перехід від спеціальних до професійних пенсій. Солідарна система працюватиме за єдиними правилами для всіх, а для окремих професій створять професійні пенсії за рахунок додаткових внесків. Оновлення накопичувальної системи. Розробляється модель добровільних накопичувальних пенсій із державними стимулами та гарантіями збереження пенсійного капіталу. Підтримка ветеранів. Планується запровадити додаткову пенсійну виплату за бойовий досвід із чіткими критеріями нарахування, щоб забезпечити справедливу винагороду військовим за їхню службу.

Відмітимо, що попри індексації, розмір пенсій в Україні залишається одним із найнижчих у Європі. Більшість літніх українців змушені жити на суми, які часто не покривають навіть базові потреби. У жовтні 2025 року середня пенсія в Україні становить 6 436 грн, або близько 133 євро. Майже третина українських пенсіонерів — 3,3 мільйони людей — отримують лише 3 340 грн на місяць. Ще майже 4% пенсіонерів живуть на близько 2300 грн.

