В Україні знайшли 400 нелегальних автозаправних станцій — Гетманцев

Казна та Політика
67
Станом на травень 2025 року в Україні діяло понад 400 нелегальних автозаправних станцій.
Про це повідомив голова податкового комітету Верховної Ради Данило Гетманцев за підсумками засідання податкового комітету.
Понад половину з них зосереджено у Львівській, Одеській, Київській, Дніпропетровській та Івано-Франківській областях.
За словами Гетманцева, після звернення комітету правоохоронці провели перевірки, вилучили пальне та демонтували частину обладнання, однак більшість точок продовжують працювати. «Результати є лише на папері», — зазначив депутат.
Моніторинг комітету засвідчив, що навіть після відкриття кримінальних проваджень десятки заправок і далі торгують пальним без чеків і ліцензій.
Найгірша ситуація, за словами нардепа, зберігається в Одеській, Дніпропетровській та Львівській областях.
«Вжиті заходи правоохоронців та контроль регіональних прокуратур слабкий. БЕБ і Генеральна прокуратура мають врешті показати реальні результати, а не звіти на папері», — вважає нардеп.
За матеріалами:
Економічна Правда
