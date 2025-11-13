В Україні знайшли 400 нелегальних автозаправних станцій — Гетманцев Сьогодні 10:12 — Казна та Політика

В Україні знайшли 400 нелегальних автозаправних станцій — Гетманцев

Станом на травень 2025 року в Україні діяло понад 400 нелегальних автозаправних станцій.

Про це повідомив голова податкового комітету Верховної Ради Данило Гетманцев за підсумками засідання податкового комітету.

Понад половину з них зосереджено у Львівській, Одеській, Київській, Дніпропетровській та Івано-Франківській областях.

За словами Гетманцева, після звернення комітету правоохоронці провели перевірки, вилучили пальне та демонтували частину обладнання, однак більшість точок продовжують працювати. «Результати є лише на папері», — зазначив депутат.

Моніторинг комітету засвідчив, що навіть після відкриття кримінальних проваджень десятки заправок і далі торгують пальним без чеків і ліцензій.

Найгірша ситуація, за словами нардепа, зберігається в Одеській, Дніпропетровській та Львівській областях.

«Вжиті заходи правоохоронців та контроль регіональних прокуратур слабкий. БЕБ і Генеральна прокуратура мають врешті показати реальні результати, а не звіти на папері», — вважає нардеп.

