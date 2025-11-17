МВФ в Украине: Глава НБУ рассказал, на чем будет настаивать Украина Сегодня 16:00 — Казна и Политика

МВФ в Украине: Глава НБУ рассказал, на чем будет настаивать Украина

НБУ, Минфин и команда МВФ обсудили планы на ближайшие дни.

Экспертные дискуссии будут касаться потенциальной новой программы расширенного финансирования.

Об этом сообщил глава НБУ Андрей Пышный после встречи с миссией МВФ во главе с Гевином Греем.

Новая программа расширенного финансирования

По его словам, в ходе переговоров будет уделено внимание вопросу дальнейшего обеспечения макроэкономической стабильности и задач по осуществлению структурных реформ в условиях чрезвычайно высокой неопределенности.

Команда НБУ готова к детальным дискуссиям по макроэкономическим показателям, мерам процентной и валютно-курсовой политики и продолжению реформ в финансовом секторе.

«Мы выступаем за то, чтобы в новой программе были отражены задачи, которые позволят реализовать реформы в рамках европейской интеграции. Для нас это важный приоритет. Также рассчитываем на детальное обсуждение вопросов по развитию инфраструктуры финансовых рынков, валютной либерализации, страхования военных рисков, других вопросов. возможность и на этот раз найти общие решения для поддержки Украины и обеспечения ее экономического восстановления», — резюмировал Глава НБУ.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.