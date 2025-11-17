0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

МВФ в Украине: Глава НБУ рассказал, на чем будет настаивать Украина

Казна и Политика
26
МВФ в Украине: Глава НБУ рассказал, на чем будет настаивать Украина
МВФ в Украине: Глава НБУ рассказал, на чем будет настаивать Украина
НБУ, Минфин и команда МВФ обсудили планы на ближайшие дни.
Экспертные дискуссии будут касаться потенциальной новой программы расширенного финансирования.
Об этом сообщил глава НБУ Андрей Пышный после встречи с миссией МВФ во главе с Гевином Греем.

Новая программа расширенного финансирования

По его словам, в ходе переговоров будет уделено внимание вопросу дальнейшего обеспечения макроэкономической стабильности и задач по осуществлению структурных реформ в условиях чрезвычайно высокой неопределенности.
Команда НБУ готова к детальным дискуссиям по макроэкономическим показателям, мерам процентной и валютно-курсовой политики и продолжению реформ в финансовом секторе.
«Мы выступаем за то, чтобы в новой программе были отражены задачи, которые позволят реализовать реформы в рамках европейской интеграции. Для нас это важный приоритет. Также рассчитываем на детальное обсуждение вопросов по развитию инфраструктуры финансовых рынков, валютной либерализации, страхования военных рисков, других вопросов. возможность и на этот раз найти общие решения для поддержки Украины и обеспечения ее экономического восстановления», — резюмировал Глава НБУ.
По материалам:
Finance.ua
НБУ
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems