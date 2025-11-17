0 800 307 555
Меньше, чем ожидали: Пидласа прокомментировала новую программу МВФ на $8 миллиардов

Казна и Политика
60
Фото: Роксолана Пидласа
Миссия Международного валютного фонда начала работу в Киеве для проведения официальных переговоров по новой программе сотрудничества с Украиной. Общий объем новой программы составляет около $8 млрд в 4 года.
Об этом сообщила председатель комитета Верховной Рады по бюджету Роксолана Пидласа.
«Общий объем программы, который МВФ предлагает Украине, составляет около $8 млрд на 4 года. Это меньше, чем мы ожидали и чем нам нужно, но программа с МВФ — ключ к получению финансирования от других партнеров, в том числе и репарационного кредита», — подчеркнула Пидласа.

Ожидание решения МВФ

Решения борда МВФ по запуску программы ожидают в январе. Тогда же должна пройти первая выплата (initial disbursement).
Среди предварительных действий, необходимых для старта программы, определено принятие бюджета на 2026 год в рамках согласованного с МВФ дефицита.
МВФ больше всего заинтересован в увеличении доходов государственного бюджета. Речь идет о необходимости закрытия схем, позволяющих избегать уплаты налогов.
Напомним, Finance.ua ранее сообщил, что Миссия МВФ во главе с Гевином Греем в понедельник, 17 ноября, начала дискуссии с украинскими властями относительно новой программы расширенного финансирования EFF. Обсуждения касаются целей экономической политики. Акцент делается на налогово-бюджетной и денежно-кредитной политиках для сохранения стабильности в условиях высокой неопределенности.
По словам главы НБУ Андрея Пышного, во время переговоров уделят внимание вопросу дальнейшего обеспечения макроэкономической стабильности и задач по воплощению структурных реформ в условиях чрезвычайно высокой неопределенности.
multi app
Payment systems