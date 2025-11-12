МВФ требует от Украины сократить теневую экономику и льготы для предпринимателей Сегодня 09:29 — Казна и Политика

МВФ требует от Украины сократить теневую экономику и льготы для предпринимателей

Международный валютный фонд выражает обеспокоенность рядом бюджетных решений Украины на фоне переговоров по новой четырехлетней кредитной программе.

Об этом пишет Вloomberg со ссылкой на информированные источники.

Замечания МВФ

Отмечается, что МВФ имеет замечания по налоговым льготам, в частности для предпринимателей и перерабатывающей промышленности. По мнению фонда, такие меры могут осложнить и так напряженное финансовое положение Украины.

Кроме того, в МВФ обратили внимание на предложение ввести бесплатный проезд в поездах на расстояние до 3 тысяч километров.

Читайте также Новая программа МВФ для Украины: как сейчас настроены в Фонде и почему

Напряженность в переговорах может осложнить договоренности о новой кредитной программе в размере около 8 миллиардов долларов. В прошлом месяце МВФ убедил украинскую сторону существенно увеличить прогноз финансовых потребностей государства до 65 миллиардов долларов до конца 2029 года, большая часть которых потребуется в ближайшие два года.

Позиция Украины

В августе МВФ уже высказывал замечания к налоговым инициативам в письме главе парламентского комитета по финансам Даниилу Гетманцеву. Подобные вопросы поднимались и во время обсуждения с премьер-министром Юлией Свириденко. По словам источника, она ответила, что соответствующее законодательство еще не было принято окончательно.

В комментарии Bloomberg представители МВФ отметили, что новая программа будет направлена ​​на поддержание макроэкономической стабильности, увеличение внутренних доходов, обеспечение устойчивости государственного долга и сохранение внешнего равновесия в среднесрочной перспективе.

Фонд также намерен усилить реформы в сфере управления и борьбы с коррупцией.

Предложения МВФ

Фонд настаивает на сокращении теневой экономики, которая оценивается более чем в 30% ВВП, в частности из-за отмены налоговых льгот для предпринимателей.

Кроме того, МВФ оказывает давление на Национальный банк Украины, призывая к более быстрой девальвации гривны, что, по мнению фонда, увеличит доходы бюджета. В то же время, НБУ не поддерживает эту идею, опасаясь негативной реакции общественности.

Читайте также В МВФ назвали условия для новой программы с Украиной

Киев планировал согласовать новую программу с МВФ до конца года, но теперь ее принятие, вероятно, будет отложено на январь. Окончательное решение зависит от Евросоюза, утвердившего механизм использования замороженных российских активов для финансирования Украины. Если этого не произойдет в декабре, под угрозой окажется и кредитная поддержка МВФ.

Напомним, ранее в Национальном банке заявили , что Международный валютный фонд не давит на украинский регулятор и не требует девальвации гривны. Фонд ведет с украинской стороной конструктивный диалог об адаптивности валютного курса к текущей ситуации на рынке.

В то же время Бельгия блокирует многомиллиардный заем ЕС для Украины, что может поставить под угрозу финансовую поддержку МВФ. Европейские чиновники предупреждают, что это может привести к потере доверия к экономической стабильности Украины.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.