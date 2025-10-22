Новая программа МВФ для Украины: как сейчас настроены в Фонде и почему Сегодня 07:43 — Казна и Политика

Новая программа МВФ для Украины: как сейчас настроены в Фонде и почему

Украина обратилась к МВФ с запросом на новую программу. Новая программа может стать продолжением существующей программы, в результате которой Украина осуществила семь пересмотров и с помощью внешнего финансирования как МВФ, так и других стран-партнеров смогла стабилизировать макроэкономическую ситуацию.

Об этом пишет Зеркало недели.

«Конечно, существуют требования кредитора по борьбе с коррупцией, интенсификации структурных реформ, независимости судебной ветви власти и другие, которые МВФ всегда выставляет как обязательные условия для получения финансовой помощи. Но в трудные времена войны своевременное выполнение этих требований, кажется, немного отошло на второй план. Но это не значит, что указанные проблемы не нужно решать. Потому что это нужно именно Украине для восстановления экономики и проведения необходимых реформ на ее пути в Европу», — говорится в материале.

Автор статьи добавляет, что МВФ и Украина должны были пересмотреть основные макроэкономические параметры и предположения, которые являлись основой действующей программы, и на новой основе начать новую финансовую программу поддержки Украины.

«МВФ заложил в обновленный прогноз для Украины предположение, что активная фаза войны будет продолжаться как минимум до начала 2026 года. Хотя МВФ никогда в своих экономических отчетах не дает политических оценок, но в случае агрессии россии против Украины такие оценки очевидны и читаются между строк даже в официальных отчетах Фонда. А интенсивность и продолжительность военных действий рассматриваются в рамках предположений как главный фактор риска. В частности, в рамках новой программы экономический рост в Украине будет составлять 2%, а инфляция — 12,6%, что является ухудшением предположений по сравнению с предыдущим прогнозом Фонда полгода назад», — подчеркнул он.

По материалам:

