0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Швеция выделяет дополнительные €35 млн для помощи Украине

Казна и Политика
12
Швеция выделяет дополнительные €35 млн для помощи Украине
Швеция выделяет дополнительные €35 млн для помощи Украине
Швеция увеличит поддержку Трастового фонда Всемирного банка для помощи, восстановления, реконструкции и реформ в Украине на 35 млн евро с приближением зимы.
Об этом сообщило Министерство иностранных дел Швеции.
«Швеция поддерживает Украину через Всемирный банк. С приближением зимы мы дополнительно увеличиваем свою поддержку Трастового фонда Всемирного банка для помощи, восстановления, реконструкции и реформ в Украине (URTF) на 35 миллионов евро. Для удовлетворения неотложных потребностей, укрепления устойчивости Украины и ее восстановления», — говорится в сообщении.
Напомним, в августе Швеция предоставила 750 млн шведских крон (66,4 млн евро) для украинского бюджета в рамках программы Ukraine Facility. Это первый случай, когда государство ЕС вносит такой вклад. Это важно для устойчивости Украины и способности продолжать защищаться от российской агрессии. Я очень горжусь тем, что Швеция, будучи первой страной, делает этот шаг и открывает путь для других государств, как внутри ЕС, так и за его пределами", — заявил тогда министр международного сотрудничества в области развития и внешней торговли Бенджамин Доус.
По материалам:
suspilne.media
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems