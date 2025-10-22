Швеция выделяет дополнительные €35 млн для помощи Украине
Швеция увеличит поддержку Трастового фонда Всемирного банка для помощи, восстановления, реконструкции и реформ в Украине на 35 млн евро с приближением зимы.
Об этом сообщило Министерство иностранных дел Швеции.
Sweden supports Ukraine via the @WorldBank. 🇸🇪🇺🇦— Swedish Ministry for Foreign Affairs (@SweMFA) October 21, 2025
As winter approaches, Sweden is increasing its support to the World Bank’s Ukraine Relief, Recovery, Reconstruction and Reform Trust Fund (URTF) by SEK 385 million. The fund makes it possible to address the most urgent needs and… pic.twitter.com/eEHKNKjPid
«Швеция поддерживает Украину через Всемирный банк. С приближением зимы мы дополнительно увеличиваем свою поддержку Трастового фонда Всемирного банка для помощи, восстановления, реконструкции и реформ в Украине (URTF) на 35 миллионов евро. Для удовлетворения неотложных потребностей, укрепления устойчивости Украины и ее восстановления», — говорится в сообщении.
Напомним, в августе Швеция предоставила 750 млн шведских крон (66,4 млн евро) для украинского бюджета в рамках программы Ukraine Facility. Это первый случай, когда государство ЕС вносит такой вклад. Это важно для устойчивости Украины и способности продолжать защищаться от российской агрессии. Я очень горжусь тем, что Швеция, будучи первой страной, делает этот шаг и открывает путь для других государств, как внутри ЕС, так и за его пределами", — заявил тогда министр международного сотрудничества в области развития и внешней торговли Бенджамин Доус.
