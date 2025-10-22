Налог на цифровые платформы неизбежен: кого коснется новый законопроект Сегодня 09:16 — Личные финансы

В Украине готовятся новые правила налогообложения доходов, полученных через цифровые платформы. Под действие законопроекта попадут услуги поиска работы, доставки и такси, однако мелких продавцов новая система не коснется.

Об этом пишет 24 канал со ссылкой на экономиста, заместителя директора Национального института стратегических исследований Ярослава Жалило.

Голосование за законопроект в первом чтении может состояться в ближайшее время.

Почему вводят новый налог

Экономист объясняет, что государственный бюджет теряет средства из-за отсутствия прозрачного налогообложения онлайн-продаж. Внедрение налога является не только экономической потребностью, но и исполнением международных обязательств Украины.

Законопроект № 14025 предусматривает, что доходы продавцов до 2 тысяч евро в год не будут облагаться налогом, независимо от количества операций.

По словам Жалило, это поможет отделить реальную мелкую экономическую активность от случаев, когда предпринимательскую деятельность маскируют под частные продажи.

По мнению эксперта, новый налог поможет вывести из тени часть экономики.

«Мы должны уменьшать количество налоговых лакун, которые сегодня используют, чтобы избежать уплаты налогов. Ведь сейчас много операций происходит в тени, деньги просто переводят на карту без фиксации сделки», — объяснил Жалило.

Как налог может повлиять на цены

Специалист признает, что введение налога может в определенной степени повлиять на рост цен. Однако этот эффект может сгладить конкуренцию между продавцами.

«Если кто-то попытается перевести налог на покупателя, другие продавцы могут этого не делать, потому что для них прибыль и так приемлема», — отметил экономист.

Что известно о новом налоге:

налоговые органы получат инструменты контроля за частными онлайн-продавцами;

законопроект направлен на регулирование рынка продаж через платформы вроде OLX, Rozetka, Prom, а также сервисов Uber, Bolt, Uklon, Glovo;

платформы станут налоговыми агентами, которые будут передавать информацию о доходах продавцов государству;

налог для физических лиц составит 5%;

планируется также введение международного автоматического обмена информацией о доходах с цифровых платформ и гармонизации украинского законодательства с нормами ЕС.

По материалам:

