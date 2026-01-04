Что реально можно себе позволить на минимальную зарплату в Украине и ЕС Сегодня 11:14 — Личные финансы

Что реально можно себе позволить на минимальную зарплату в Украине и ЕС

Сами по себе цифры минимальной зарплаты не дают полной картины. Гораздо важнее — какой уровень жизни они обеспечивают на практике в 2026 году.

После уплаты налогов работник в Украине будет получать около 6960 грн «на руки». В крупных городах, в частности в Киеве и Львове, аренда даже небольшой комнаты или однокомнатной квартиры на окраине часто превышает 8 тыс. грн.

Это значит, что человек с минимальной зарплатой практически не может самостоятельно арендовать жилье.

Около 60−70% дохода идет на питание и коммунальные услуги. На одежду, лечение или досуг средств почти не остается.

В Польше минимальная зарплата в 2026 году составит 3605 злотых нетто. Аренда студии в большом городе стоит в среднем 2000−2500 злотых.

После оплаты жилья остается 1100−1500 злотых на питание и ежедневные расходы. Этой суммы достаточно для нормального уровня жизни и качественной еды, однако возможности для сбережений остаются ограниченными.

В Германии минимальный доход в 2026 году составит около 1700 евро нетто. Аренда комнаты в общей квартире или небольшой студии обходится в 600−900 евро.

После расходов на жилье, медицинское страхование и проездной билет (49 евро) у работника остается 500−600 евро. Этих средств достаточно не только на качественное питание, но и на посещение кино, кафе и небольшие сбережения на путешествия.

Как изменения минимальной зарплаты в 2026 году повлияют на украинцев и Европу

Для украинцев 2026 год будет оставаться сложным. Повышение минимальной зарплаты до 8647 грн лишь частично компенсирует подорожание продуктов и коммунальных услуг. Реальный рост доходов будет ограниченным, а покупательная способность — все еще низкой.

Одновременное увеличение минимальных зарплат в странах ЕС, в частности в Польше и Германии, усиливает риск трудовой миграции. После завершения военного положения украинский рынок труда может столкнуться с оттоком рабочей силы, ведь разница в доходах остается существенной.

В странах ЕС 2026 станет тестом для Директивы об адекватной минимальной заработной плате. Правительство пытается доказать, что работа на минимальную ставку может гарантировать базовый уровень благосостояния без дополнительной государственной поддержки.

