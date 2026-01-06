Как менялись цены на авто на вторичном рынке в течение прошлого года — исследование Сегодня 21:03 — Технологии&Авто

В 2025 году вторичный авторынок Украины демонстрировал заметные колебания цен. В течение года средняя цена автомобилей на вторичном рынке колебалась в пределах $5700−6100.

Об этом сообщает Институт исследований авторынка со ссылкой на данные агрегатора Automoto.ua.

«2025 год стал годом стабилизации для вторичного авторынка, но с четкими сигналами трансформации. Альтернативные типы двигателей — гибриды и электро — демонстрируют рост, что свидетельствует об изменении потребительских приоритетов. В 2026 году ожидается дальнейшее формирование новых ценовых реалий, особенно в сегменте электромобилей — отмечают эксперты.

Общий ценовой индекс

В течение года средняя цена на автомобили на вторичном рынке колебалась в пределах $5700−6100. Самый низкий показатель зафиксирован в феврале (5700 долларов), после чего рынок постепенно восстанавливался. Во второй половине года цены стабилизировались с незначительными колебаниями вокруг отметки $6000.

График: eauto.org.ua

Анализ средней цены по типу двигателя показал, что наибольший рост в 2025 году продемонстрировали гибридные автомобили и электромобили.

Средняя цена гибридных автомобилей стартовала с $15 900 в январе и оставалась высокой в ​​течение года.

Цены на электромобили также демонстрировали рост, особенно с середины года. Причиной стали активные дискуссии по введению НДС на импорт, которые подогрели интерес к сегменту. Покупатели спешили приобрести авто до возможного удорожания, что создало дополнительное давление на цены.

График: eauto.org.ua

Остап Новицкий, эксперт авторынка и аналитик Института исследований авторынка, отмечает, что в январе 2026 года ценовой индекс на электромобили уже выше, чем показано на диаграмме. По его словам, многие продавцы ждали начала года, чтобы выставить автомобиль с дополнительной наценкой.

В то же время, рынок остается перенасыщенным. Только в декабре было ввезено более 30 000 электромобилей, что соответствует объему спроса на 5−6 месяцев. Это создает обратный эффект, когда избыток предложения вынуждает продавцов пересматривать цены. В ближайшие месяцы станет понятно, где будет проходить граница между готовностью ждать и необходимостью продавать.

Эксперт не исключает и третий сценарий, при котором рынок постепенно привыкнет к новым ценам, поскольку НДС уже заложен в стоимость. В таком случае сегмент может снова активизироваться, прежде всего, за счет внутренних перепродаж, ведь импортных запасов может хватить до конца 2026 года.

Інститут досліджень авторинку

