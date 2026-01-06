0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Как менялись цены на авто на вторичном рынке в течение прошлого года — исследование

Технологии&Авто
29
В 2025 году вторичный авторынок Украины демонстрировал заметные колебания цен. В течение года средняя цена автомобилей на вторичном рынке колебалась в пределах $5700−6100.
Об этом сообщает Институт исследований авторынка со ссылкой на данные агрегатора Automoto.ua.
«2025 год стал годом стабилизации для вторичного авторынка, но с четкими сигналами трансформации. Альтернативные типы двигателей — гибриды и электро — демонстрируют рост, что свидетельствует об изменении потребительских приоритетов. В 2026 году ожидается дальнейшее формирование новых ценовых реалий, особенно в сегменте электромобилей — отмечают эксперты.

Общий ценовой индекс

В течение года средняя цена на автомобили на вторичном рынке колебалась в пределах $5700−6100. Самый низкий показатель зафиксирован в феврале (5700 долларов), после чего рынок постепенно восстанавливался. Во второй половине года цены стабилизировались с незначительными колебаниями вокруг отметки $6000.
График: eauto.org.ua
График: eauto.org.ua
Анализ средней цены по типу двигателя показал, что наибольший рост в 2025 году продемонстрировали гибридные автомобили и электромобили.
Средняя цена гибридных автомобилей стартовала с $15 900 в январе и оставалась высокой в ​​течение года.
Цены на электромобили также демонстрировали рост, особенно с середины года. Причиной стали активные дискуссии по введению НДС на импорт, которые подогрели интерес к сегменту. Покупатели спешили приобрести авто до возможного удорожания, что создало дополнительное давление на цены.
График: eauto.org.ua
График: eauto.org.ua
Остап Новицкий, эксперт авторынка и аналитик Института исследований авторынка, отмечает, что в январе 2026 года ценовой индекс на электромобили уже выше, чем показано на диаграмме. По его словам, многие продавцы ждали начала года, чтобы выставить автомобиль с дополнительной наценкой.
В то же время, рынок остается перенасыщенным. Только в декабре было ввезено более 30 000 электромобилей, что соответствует объему спроса на 5−6 месяцев. Это создает обратный эффект, когда избыток предложения вынуждает продавцов пересматривать цены. В ближайшие месяцы станет понятно, где будет проходить граница между готовностью ждать и необходимостью продавать.
Эксперт не исключает и третий сценарий, при котором рынок постепенно привыкнет к новым ценам, поскольку НДС уже заложен в стоимость. В таком случае сегмент может снова активизироваться, прежде всего, за счет внутренних перепродаж, ведь импортных запасов может хватить до конца 2026 года.
По материалам:
Інститут досліджень авторинку
Авто
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2026 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems