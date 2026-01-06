Как менялись цены на авто на вторичном рынке в течение прошлого года — исследование
В 2025 году вторичный авторынок Украины демонстрировал заметные колебания цен. В течение года средняя цена автомобилей на вторичном рынке колебалась в пределах $5700−6100.
Об этом сообщает Институт исследований авторынка со ссылкой на данные агрегатора Automoto.ua.
«2025 год стал годом стабилизации для вторичного авторынка, но с четкими сигналами трансформации. Альтернативные типы двигателей — гибриды и электро — демонстрируют рост, что свидетельствует об изменении потребительских приоритетов. В 2026 году ожидается дальнейшее формирование новых ценовых реалий, особенно в сегменте электромобилей — отмечают эксперты.
Общий ценовой индекс
В течение года средняя цена на автомобили на вторичном рынке колебалась в пределах $5700−6100. Самый низкий показатель зафиксирован в феврале (5700 долларов), после чего рынок постепенно восстанавливался. Во второй половине года цены стабилизировались с незначительными колебаниями вокруг отметки $6000.
Анализ средней цены по типу двигателя показал, что наибольший рост в 2025 году продемонстрировали гибридные автомобили и электромобили.
Средняя цена гибридных автомобилей стартовала с $15 900 в январе и оставалась высокой в течение года.
Цены на электромобили также демонстрировали рост, особенно с середины года. Причиной стали активные дискуссии по введению НДС на импорт, которые подогрели интерес к сегменту. Покупатели спешили приобрести авто до возможного удорожания, что создало дополнительное давление на цены.
Остап Новицкий, эксперт авторынка и аналитик Института исследований авторынка, отмечает, что в январе 2026 года ценовой индекс на электромобили уже выше, чем показано на диаграмме. По его словам, многие продавцы ждали начала года, чтобы выставить автомобиль с дополнительной наценкой.
В то же время, рынок остается перенасыщенным. Только в декабре было ввезено более 30 000 электромобилей, что соответствует объему спроса на 5−6 месяцев. Это создает обратный эффект, когда избыток предложения вынуждает продавцов пересматривать цены. В ближайшие месяцы станет понятно, где будет проходить граница между готовностью ждать и необходимостью продавать.
Эксперт не исключает и третий сценарий, при котором рынок постепенно привыкнет к новым ценам, поскольку НДС уже заложен в стоимость. В таком случае сегмент может снова активизироваться, прежде всего, за счет внутренних перепродаж, ведь импортных запасов может хватить до конца 2026 года.
Поделиться новостью
Также по теме
Как менялись цены на авто на вторичном рынке в течение прошлого года — исследование
НДС на электромобиле вернулся: что будет дальше
Можно ли устанавливать разные номерные знаки спереди и сзади авто — разъяснение МВД
Samsung представил первый в мире 330-сантиметровый телевизор
Tesla открыла лизинг на самые дешевые Model 3 и Model Y
Motorola готовит свой первый складной смартфон в формате книжки