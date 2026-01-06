В многоквартирных домах Польши введут минимальную плату за отопление Сегодня 19:04 — Личные финансы

В многоквартирных домах Польши введут минимальную плату за отопление

В многоквартирных домах планируется бороться с практикой отопления квартир за счет соседей. Речь идет о ситуациях, когда жильцы перекрывают радиаторы и пользуются теплом, поступающим через стены, потолки и полы из других квартир. В результате расходы на отопление растут для тех, кто полноценно обогревает жилье.

Об этом пишет InPoland.net.pl.

Новые правила должны обеспечить минимальное теплоснабжение каждой квартиры и более справедливое распределение расходов между жильцами.

Минимальная плата за отопление

Ключевым новшеством станет минимальная плата за отопление, которую будут начислять каждой квартире, даже если отопление перекрыто. Размер этой платы будет составлять не менее 15% переменных расходов на отопление, то есть той части счета, которая зависит от фактического потребления тепла.

Таким образом жильцы, не пользующиеся отоплением, все равно должны будут покрывать минимальные затраты.

Как и когда будут внедряться новые правила

Хотя правила формально вступили в силу в 2025 году, их внедрение будет происходить поэтапно. Жилищно-строительным кооператива м и общинам дается время до конца 2026 года, чтобы адаптироваться к новым требованиям.

Это касается также установки счетчиков с дистанционным считыванием и распределителей расходов на отопление.

Контроль температуры в квартирах

Первым этапом станет мониторинг температуры в квартирах. Большинство уставов жилищно-строительных кооперативов определяют минимальную допустимую температуру на уровне 16−18°C.

В то же время, постановление Министерства инфраструктуры устанавливает более высокие требования: не менее 20 °C в жилых комнатах и ​​на кухне и 24 °C в ванной комнате.

Если температура в квартире окажется ниже установленных норм, после подготовки фотодокументации и соответствующего отчета жители получат уведомление с требованием устранить нарушения. Финансовые санкции будут применяться позже.

Как определить плату без доступа к квартире

Администрация жилищно-строительных кооперативов не имеет права заходить в квартиру без согласия собственника или арендатора. В то же время, она может определять размер платы за отопление другими способами.

В таких случаях руководство может применять фиксированную ставку, начислять минимальное потребление тепла или использовать косвенные данные отопительной системы.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.