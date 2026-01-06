0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

В многоквартирных домах Польши введут минимальную плату за отопление

Личные финансы
58
В многоквартирных домах Польши введут минимальную плату за отопление
В многоквартирных домах Польши введут минимальную плату за отопление
В многоквартирных домах планируется бороться с практикой отопления квартир за счет соседей. Речь идет о ситуациях, когда жильцы перекрывают радиаторы и пользуются теплом, поступающим через стены, потолки и полы из других квартир. В результате расходы на отопление растут для тех, кто полноценно обогревает жилье.
Об этом пишет InPoland.net.pl.
Новые правила должны обеспечить минимальное теплоснабжение каждой квартиры и более справедливое распределение расходов между жильцами.

Минимальная плата за отопление

Ключевым новшеством станет минимальная плата за отопление, которую будут начислять каждой квартире, даже если отопление перекрыто. Размер этой платы будет составлять не менее 15% переменных расходов на отопление, то есть той части счета, которая зависит от фактического потребления тепла.
Таким образом жильцы, не пользующиеся отоплением, все равно должны будут покрывать минимальные затраты.

Как и когда будут внедряться новые правила

Хотя правила формально вступили в силу в 2025 году, их внедрение будет происходить поэтапно. Жилищно-строительным кооператива м и общинам дается время до конца 2026 года, чтобы адаптироваться к новым требованиям.
Это касается также установки счетчиков с дистанционным считыванием и распределителей расходов на отопление.

Контроль температуры в квартирах

Первым этапом станет мониторинг температуры в квартирах. Большинство уставов жилищно-строительных кооперативов определяют минимальную допустимую температуру на уровне 16−18°C.
В то же время, постановление Министерства инфраструктуры устанавливает более высокие требования: не менее 20 °C в жилых комнатах и ​​на кухне и 24 °C в ванной комнате.
Если температура в квартире окажется ниже установленных норм, после подготовки фотодокументации и соответствующего отчета жители получат уведомление с требованием устранить нарушения. Финансовые санкции будут применяться позже.

Как определить плату без доступа к квартире

Администрация жилищно-строительных кооперативов не имеет права заходить в квартиру без согласия собственника или арендатора. В то же время, она может определять размер платы за отопление другими способами.
В таких случаях руководство может применять фиксированную ставку, начислять минимальное потребление тепла или использовать косвенные данные отопительной системы.
По материалам:
Finance.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2026 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems