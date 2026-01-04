Сколько украинцев на самом деле выехали за границу
Сколько украинцев реально выехали из страны и почему данные разнятся.
Об этом рассказал уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец в интервью Дмитрию Гордону.
По словам омбудсмана, он получил официальный ответ от МИД, согласно которому на консульском учете за рубежом состоит около 8,5 миллиона украинцев. В то же время реальное количество граждан Украины за пределами государства значительно больше.
«11 миллионов граждан Украины выехали за границу. 11! Я сегодня получил официальный ответ от МИД — там 8,5 миллиона граждан. Но мы понимаем, что часть не становится на консульский учет, поэтому органы власти Украины их не видят», — отметил Лубинец.
Это усложняет формирование точной статистики и планирование государственной политики в отношении граждан за рубежом.
Омбудсман также отметил, что разница между официальными и фактическими данными имеет важное значение для:
- социальной защиты,
- избирательных прав,
- консульской помощи,
- дальнейшей реинтеграции украинцев, планирующих возвращение домой.
Напомним, по данным Агентства ООН по делам беженцев, с декабря 2022-го по ноябрь 2025-го количество украинских беженцев в Европе уменьшилось на 1,37 млн. В частности, в конце первого года российского вторжения в странах ЕС насчитывали 7,90 млн украинцев, спасавшихся от войны. За пределами Европы беженцев из Украины было 350 тысяч.
С середины прошлого года количество украинцев, выезжавших в Европу из-за войны, снова стало расти: июнь 2024-го — 6 млн беженцев, декабрь — 6,25 млн.
К середине текущего года (июнь 2025) количество украинских беженцев в Европе выросло до 6,26 млн, а по состоянию на ноябрь их насчитали уже 6,53 млн. Больше показатель был только почти три года назад — в декабре 2022-го.
В то же время, Национальный банк прогнозирует начало возвращения беженцев в Украину с 2027 года.
Начало постепенного возвращения украинских мигрантов ожидается еще до конца прогнозного горизонта, однако скорость обратной миграции будет зависеть от рисков безопасности. Сохранение высоких рисков безопасности, в частности обстрелы рф всей территории Украины и теракты против гражданского населения, обусловливали умеренный отток мигрантов за границу.
Прогноз НБУ
В то же время, предположения на 2025 год остаются неизменными: ожидается чистый отток около 0,2 млн человек за границу.
Предполагается, что в 2026 году отток мигрантов будет продолжаться похожими с нынешними темпами (около 0,2 млн человек), тогда как апрельский прогноз предполагал возвращение 0,2 млн человек.
