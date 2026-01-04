Что предусматривает программа «єСадок»: нововведение с 2028
В рамках программы «є Садок» с 2028 года ежемесячные выплаты будут покрывать местные бюджеты.
Пособие будут получать родители детей от трех до шести лет (до семи, если речь идет о малыше с особыми образовательными потребностями), если:
- малыш не получил место в коммунальном заведении дошкольного образования;
- ребенку не обеспечили возможность находиться в садике у другого субъекта или каким-либо другим способом за средства местного бюджета.
Выплаты за ребенка взрослые будут получать, пока:
- малыша зачислят в садик коммунального учреждения или другого субъекта образовательной деятельности за средства местного бюджета или иным способом по принципу «деньги следуют за ребенком»;
- до достижения ребенком шестилетнего возраста или семилетнего (восьмилетнего), если малыш имеет особые образовательные потребности.
Как оформить: условия, документы, сроки
Наибольшее внимание привлекли изменения условий выплаты пособия в случае рождения ребенка. С начала 2026 года его размер составляет 50 тыс. грн, причем уплата этой суммы в полном объеме будет производиться единовременно в случае рождения первого и каждого следующего ребенка.
Это пособие — собственность ребенка, Закон № 4681-IX детализирует особенности назначения выплаты:
- обращаться за помощью имеет право один из родителей ребенка или опекун (в случае установления опеки над ребенком), с которым ребенок постоянно проживает;
- перечень документов, подаваемых для получения пособие, исчерпывающий (заявление и копия свидетельства о рождении, а в случае установления попечительства — соответствующее решение).
В целом, процедура подачи документов остается относительно простой, а государство отмечает, что большинство процессов постепенно станет цифровизированным и потребует минимум затрат времени.
Как получить
Чтобы получить выплату, необходимо обратиться в орган социальной защиты или Центр предоставления административных услуг не позднее 12 месяцев от рождения ребенка. Услуга предоставляется онлайн и оффлайн.
Онлайн
- Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь в кабинете электронных услуг Министерства социальной политики по ссылке. Для этого вам понадобится электронная подпись. Если у вас нет электронной подписи, обратитесь в любой аккредитованный центр сертификации ключей. Подробнее о том, что такое электронная подпись, читайте в материале Министерства цифровой трансформации.
- Заполните онлайн-форму на получение услуги и подпишите с помощью электронной подписи.
Оффлайн
Оффлайн услугу можно получить в органах социальной защиты или в Центрах предоставления административных услуг по месту жительства. Для этого необходимо предоставить следующие документы:
- заявление одного из родителей;
- паспорт одного из родителей или другой документ, удостоверяющий личность;
- налоговый номер (РНУКНП);
- справку о регистрации места жительства (если у вас ID-карта);
- свидетельство о рождении ребенка;
- номер банковского счета для социальных выплат;
- документы, свидетельствующие о рождении ребенка (если ребенок родился за пределами Украины).
Опекуны, кроме указанных документов, подают также копию решения суда об усыновлении или установлении опеки.
Обратите внимание, что для получения государственной поддержки в случае рождения ребенка вы должны открыть счет для выплат в банке, заключившем договор с Министерством социальной политики. Открыть счет можно раньше времени, еще до рождения ребенка. Список банков, сотрудничающих с Министерством социальной политики, см. по этой ссылке.
Срок рассмотрения документов, представленных в бумажной форме, составляет 10 дней.
Читайте больше деталей в нашей статье — Помощь от государства для новорожденных: будут ли изменения в 2026 году?
