Что предусматривает программа «єСадок»: нововведение с 2028 Сегодня 17:45 — Личные финансы

Что предусматривает программа «єСадок»: нововведение с 2028

В рамках программы «є Садок» с 2028 года ежемесячные выплаты будут покрывать местные бюджеты.

Пособие будут получать родители детей от трех до шести лет (до семи, если речь идет о малыше с особыми образовательными потребностями), если:

малыш не получил место в коммунальном заведении дошкольного образования;

ребенку не обеспечили возможность находиться в садике у другого субъекта или каким-либо другим способом за средства местного бюджета.

Выплаты за ребенка взрослые будут получать, пока:

малыша зачислят в садик коммунального учреждения или другого субъекта образовательной деятельности за средства местного бюджета или иным способом по принципу «деньги следуют за ребенком»;

до достижения ребенком шестилетнего возраста или семилетнего (восьмилетнего), если малыш имеет особые образовательные потребности.

Как оформить: условия, документы, сроки

Наибольшее внимание привлекли изменения условий выплаты пособия в случае рождения ребенка. С начала 2026 года его размер составляет 50 тыс. грн, причем уплата этой суммы в полном объеме будет производиться единовременно в случае рождения первого и каждого следующего ребенка.

Это пособие — собственность ребенка, Закон № 4681-IX детализирует особенности назначения выплаты:

обращаться за помощью имеет право один из родителей ребенка или опекун (в случае установления опеки над ребенком), с которым ребенок постоянно проживает;

перечень документов, подаваемых для получения пособие, исчерпывающий (заявление и копия свидетельства о рождении, а в случае установления попечительства — соответствующее решение).

В целом, процедура подачи документов остается относительно простой, а государство отмечает, что большинство процессов постепенно станет цифровизированным и потребует минимум затрат времени.

Как получить

Чтобы получить выплату, необходимо обратиться в орган социальной защиты или Центр предоставления административных услуг не позднее 12 месяцев от рождения ребенка. Услуга предоставляется онлайн и оффлайн.

Онлайн

Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь в кабинете электронных услуг Министерства социальной политики по ссылке. Для этого вам понадобится электронная подпись. Если у вас нет электронной подписи, обратитесь в любой аккредитованный центр сертификации ключей. Подробнее о том, что такое электронная подпись, читайте в материале Министерства цифровой трансформации. Заполните онлайн-форму на получение услуги и подпишите с помощью электронной подписи.

Оффлайн

Оффлайн услугу можно получить в органах социальной защиты или в Центрах предоставления административных услуг по месту жительства. Для этого необходимо предоставить следующие документы:

заявление одного из родителей;

паспорт одного из родителей или другой документ, удостоверяющий личность;

налоговый номер (РНУКНП);

справку о регистрации места жительства (если у вас ID-карта);

свидетельство о рождении ребенка;

номер банковского счета для социальных выплат;

документы, свидетельствующие о рождении ребенка (если ребенок родился за пределами Украины).

Опекуны, кроме указанных документов, подают также копию решения суда об усыновлении или установлении опеки.

Обратите внимание, что для получения государственной поддержки в случае рождения ребенка вы должны открыть счет для выплат в банке, заключившем договор с Министерством социальной политики. Открыть счет можно раньше времени, еще до рождения ребенка. Список банков, сотрудничающих с Министерством социальной политики, см. по этой ссылке

Срок рассмотрения документов, представленных в бумажной форме, составляет 10 дней.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.