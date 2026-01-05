0 800 307 555
ЕСВ с 1 января 2026 года — за кого будет платить Пенсионный фонд

Казна и Политика
Некоторые украинцы освобождены от уплаты налогов в 2026 году. Речь идет о едином социальном взносе, обязанности содержания и начисления которого возложат на Пенсионный фонд. Изменения вступят в силу с 1 января.
Об этом идет речь в законе от 27.02.2025 № 4280-IX, передают Новости.Live.

Кого освободят от ЕСВ с 1 января

В новом 2026 году ПФУ станет страхователем для:
  • гражданских лиц, в отношении которых установили факт лишения личной свободы в результате вооруженной агрессии против Украины;
  • лиц, проходивших военную службу, кроме тех, кому выплачивалось денежное довольствие.
Что касается первой категории украинцев, то нововведение не коснется военнослужащих, представителей правоохранительных органов, а также лиц рядового и начальствующего состава, в том числе тех, кто служит во время особого периода и получает финансовые выплаты.
На официальном сайте Пенсионного фонда подтвердили, что с 1 января 2026 года орган будет обязан уплачивать единый социальный взнос за счет средств государственного бюджета в размере не менее минимального. Это требование распространится на весь период лишения личной свободы и через шесть месяцев после освобождения лица.

Каков размер ЕСВ в 2026 году

Размер единого социального взноса зависит от минимальной оплаты в Украине. В 2025 году МЗП находилась на уровне 8 000 грн, а минимальный ЕСВ составлял 1 760 грн/мес. (22% от зарплаты).
Согласно Государственному бюджету на 2026 год, с 1 января МЗП повысится до 8647 грн. Таким образом, нашим гражданам придется платить не менее 1902,34 грн/мес. Требование распространяется на работодателей (за себя и наемных работников), самозанятых лиц, предпринимателей и т. п.
Отдельные категории украинцев освобождены от начисления единого социального взноса. Перечень льготных категорий достаточно широк, в частности:
  • мобилизованные ФЛП;
  • ФЛП, зарегистрированные на временно оккупированных территориях;
  • предприниматели в общей системе налогообложения без чистого дохода;
  • пенсионеры, получающие выплаты за выслугу лет или возраста;
  • ФЛП с инвалидностью, получающих пенсию или социальное пособие;
  • предприниматели, за которых ЕСВ платит работодатель;
  • женщины в декретном отпуске.
С 1 октября 2025 года уменьшилось количество условий, когда ФЛП и самозанятые лица имеют право не платить единый социальный взнос за себя. Если за них начисление производит работодатель, даже не по основному месту трудоустройства, то льгота будет активной.
Налоги
