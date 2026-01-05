ЕСВ с 1 января 2026 года — за кого будет платить Пенсионный фонд Сегодня 08:09 — Казна и Политика

ЕСВ с 1 января 2026 года — за кого будет платить Пенсионный фонд

Некоторые украинцы освобождены от уплаты налогов в 2026 году. Речь идет о едином социальном взносе, обязанности содержания и начисления которого возложат на Пенсионный фонд. Изменения вступят в силу с 1 января.

Кого освободят от ЕСВ с 1 января

В новом 2026 году ПФУ станет страхователем для:

гражданских лиц, в отношении которых установили факт лишения личной свободы в результате вооруженной агрессии против Украины;

лиц, проходивших военную службу, кроме тех, кому выплачивалось денежное довольствие.

Что касается первой категории украинцев, то нововведение не коснется военнослужащих, представителей правоохранительных органов, а также лиц рядового и начальствующего состава, в том числе тех, кто служит во время особого периода и получает финансовые выплаты.

На официальном сайте Пенсионного фонда подтвердили, что с 1 января 2026 года орган будет обязан уплачивать единый социальный взнос за счет средств государственного бюджета в размере не менее минимального. Это требование распространится на весь период лишения личной свободы и через шесть месяцев после освобождения лица.

Каков размер ЕСВ в 2026 году

Размер единого социального взноса зависит от минимальной оплаты в Украине. В 2025 году МЗП находилась на уровне 8 000 грн, а минимальный ЕСВ составлял 1 760 грн/мес. (22% от зарплаты).

и т. п. Согласно Государственному бюджету на 2026 год, с 1 января МЗП повысится до 8647 грн. Таким образом, нашим гражданам придется платить не менее 1902,34 грн/мес. Требование распространяется на работодателей (за себя и наемных работников), самозанятых лиц, предпринимателей

Отдельные категории украинцев освобождены от начисления единого социального взноса. Перечень льготных категорий достаточно широк, в частности:

мобилизованные ФЛП;

ФЛП, зарегистрированные на временно оккупированных территориях;

предприниматели в общей системе налогообложения без чистого дохода;

пенсионеры, получающие выплаты за выслугу лет или возраста;

ФЛП с инвалидностью, получающих пенсию или социальное пособие;

предприниматели, за которых ЕСВ платит работодатель;

женщины в декретном отпуске.

С 1 октября 2025 года уменьшилось количество условий, когда ФЛП и самозанятые лица имеют право не платить единый социальный взнос за себя. Если за них начисление производит работодатель, даже не по основному месту трудоустройства, то льгота будет активной.

