0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

В правительстве рассказали о доплатах гражданам в прифронтовых регионах

Казна и Политика
36
В настоящее время в прифронтовых регионах проживает 6,6 млн украинцев. В 2025 году правительство приняло пакет поддержки, который в целом охватил 230 общин.
Об этом сообщила премьер-министр Юлия Свириденко.
«Прифронтовые регионы — это наш пояс безопасности, поэтому правительство весь год уделяло им особое внимание. Мы вместе с командой объехали все прифронтовые области юга и востока, чтобы разработать новые возможности и инструменты для поддержки людей, бизнеса и общин», — сообщила Свириденко.
По ее словам, в 2026 году прифронтовые регионы остаются приоритетом правительства. В государственном бюджете предусмотрено 10,4 млрд грн дотаций и 30,4 млрд грн на компенсацию утраченных доходов из-за войны.

Пакеты поддержки в прифронтовых регионах

Поддержка медиков
Для врачей в прифронтовых регионах отменили понижающий коэффициент оплаты труда в медицинских учреждениях. В 2026 году медики первичного звена на прифронтовых территориях получат заработную плату до 35 000 грн.
Доплаты для учителей
Правительство обеспечило доплаты для 25 000 учителей в размере 4 000 грн.
Безопасность образования
В 2025 году государство инвестировало в строительство 96 подземных школ-укрытий. В бюджете на 2026 год впервые предусмотрено 1 млрд грн на строительство укрытий в детских садах.
С сентября обеспечили бесплатное питание для всех учащихся 1−11 классов в прифронтовых общинах.
Развитие когенерации
Для прифронтовых областей был введен специальный сниженный тариф на природный газ для когенерационных установок на уровне 19 000 грн за 1 000 кубометров.
Поддержка бизнеса и производителей
Правительство адаптировало политики «Сделано в Украине» к условиям работы в прифронтовых регионах. В частности, было введено 100% бронирование для критических предприятий.
Программу «Доступные кредиты 5−7-9%» расширили на территории активных боевых действий. Ставка кредитов для инвестиционных целей в регионах прифронтовых составляет 1%. Предприниматели могут продлить срок действия кредитов до конца 2027 года.
Ввели гранты на восстановление поврежденных обстрелами перерабатывающих предприятий до 16 млн грн на восстановление оборудования. К концу года утверждено 16 заявок, из которых профинансировано 13 грантов на общую сумму 148,8 млн грн.
Инфографика: Юлия Свириденко
Инфографика: Юлия Свириденко
С 1 января начинает действовать страхование имущества от военных рисков после обстрелов. Предприятия с территорий повышенного риска смогут получить компенсацию до 10 млн. грн.
Расширена поддержка аграриев, работающих на орошаемых землях в прифронтовых регионах, а также увеличена доля государственного финансирования в грантах для инвестиций в сады и теплицы. Действует бюджетная субсидия 1000 грн за 1 гектар засеянных угодий.
Для уменьшения простоев предприятий по всей стране ввели порайонное оповещение. В прифронтовых регионах это позволило в отдельных районах получить до 100 суток без тревог.
Зимняя поддержка населения
В рамках национальной программы для прифронтовых общин были введены специальные компоненты поддержки. Введен мораторий на отключение воды и электроэнергии за долги.
Государство компенсирует 100 кВт электроэнергии на человека ежемесячно в течение холодного периода. Выплаты получили 282 000 семей на общую сумму 180 млн. грн. Более 273 тысяч домохозяйств получили по 19 400 грн на дрова.
Инфографика: Юлия Свириденко
Инфографика: Юлия Свириденко
По материалам:
Finance.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2026 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems