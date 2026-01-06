В правительстве рассказали о доплатах гражданам в прифронтовых регионах Сегодня 11:28 — Казна и Политика

В настоящее время в прифронтовых регионах проживает 6,6 млн украинцев. В 2025 году правительство приняло пакет поддержки, который в целом охватил 230 общин.

Об этом сообщила премьер-министр Юлия Свириденко.

«Прифронтовые регионы — это наш пояс безопасности, поэтому правительство весь год уделяло им особое внимание. Мы вместе с командой объехали все прифронтовые области юга и востока, чтобы разработать новые возможности и инструменты для поддержки людей, бизнеса и общин», — сообщила Свириденко.

По ее словам, в 2026 году прифронтовые регионы остаются приоритетом правительства. В государственном бюджете предусмотрено 10,4 млрд грн дотаций и 30,4 млрд грн на компенсацию утраченных доходов из-за войны.

Пакеты поддержки в прифронтовых регионах

Поддержка медиков

Для врачей в прифронтовых регионах отменили понижающий коэффициент оплаты труда в медицинских учреждениях. В 2026 году медики первичного звена на прифронтовых территориях получат заработную плату до 35 000 грн.

Доплаты для учителей

Правительство обеспечило доплаты для 25 000 учителей в размере 4 000 грн.

Безопасность образования

В 2025 году государство инвестировало в строительство 96 подземных школ-укрытий. В бюджете на 2026 год впервые предусмотрено 1 млрд грн на строительство укрытий в детских садах.

С сентября обеспечили бесплатное питание для всех учащихся 1−11 классов в прифронтовых общинах.

Развитие когенерации

Для прифронтовых областей был введен специальный сниженный тариф на природный газ для когенерационных установок на уровне 19 000 грн за 1 000 кубометров.

Поддержка бизнеса и производителей

Правительство адаптировало политики «Сделано в Украине» к условиям работы в прифронтовых регионах. В частности, было введено 100% бронирование для критических предприятий.

Программу «Доступные кредиты 5−7-9%» расширили на территории активных боевых действий. Ставка кредитов для инвестиционных целей в регионах прифронтовых составляет 1%. Предприниматели могут продлить срок действия кредитов до конца 2027 года.

Ввели гранты на восстановление поврежденных обстрелами перерабатывающих предприятий до 16 млн грн на восстановление оборудования. К концу года утверждено 16 заявок, из которых профинансировано 13 грантов на общую сумму 148,8 млн грн.

Инфографика: Юлия Свириденко

С 1 января начинает действовать страхование имущества от военных рисков после обстрелов. Предприятия с территорий повышенного риска смогут получить компенсацию до 10 млн. грн.

Расширена поддержка аграриев, работающих на орошаемых землях в прифронтовых регионах, а также увеличена доля государственного финансирования в грантах для инвестиций в сады и теплицы. Действует бюджетная субсидия 1000 грн за 1 гектар засеянных угодий.

Для уменьшения простоев предприятий по всей стране ввели порайонное оповещение. В прифронтовых регионах это позволило в отдельных районах получить до 100 суток без тревог.

Зимняя поддержка населения

В рамках национальной программы для прифронтовых общин были введены специальные компоненты поддержки. Введен мораторий на отключение воды и электроэнергии за долги.

Государство компенсирует 100 кВт электроэнергии на человека ежемесячно в течение холодного периода. Выплаты получили 282 000 семей на общую сумму 180 млн. грн. Более 273 тысяч домохозяйств получили по 19 400 грн на дрова.

Инфографика: Юлия Свириденко

