ФГВФЛ рассказал, какие иски против россии выиграл в судах

В прошлом году суды удовлетворили два иска Фонда гарантирования вкладов физических лиц против россии, итого на данный момент ФГВФЛ выиграл три иска против страны-агрессора на общую сумму около 2,5 миллиарда гривен.

Об этом сообщает Фонд гарантирования вкладов физических лиц.

В 2025 году:

в декабре 2025 г. Хозяйственный суд г. Киева удовлетворил иск Фонда против россии по убыткам ПАО «КБ «Промэкономбанк» на 651 млн грн (дело № 910/8847/23);

в июле 2025 г. тот же суд принял положительное решение по иску об ущербе ПАО «Грин Банк», АО «Банк «Таврика», АО «Эрде Банк», ПАО «Укргазпромбанк» и АО «Фортуна-Банк» причиненном банкам российской военной агрессией15/3. Судебное решение находится в стадии выполнения;

аналогичный иск относительно ущерба донецкого банка ПАО КБ «УФС» на 1,9 млрд грн (дело № 910/7444/23), Фонд выиграл в январе 2024 года. Это решение также передано в исполнительную службу.

«У украинских банков были значительные активы на территориях, которые с 2014 года оказались под российской оккупацией. Во всех них были вкладчики, бизнес-клиенты, другие кредиторы, которые лишились средств из-за захвата активов россиянами. Каждое судебное решение о взыскании ущерба из страны-агрессора — это юридическая фиксация ее ответственности и шаг к восстановлению справедливости. Ущерб не может оставаться без правовых последствий, именно так мы можем постоянно напоминать миру о преступлениях россии», — подчеркнул заместитель директора-распорядителя Фонда Виктор Новиков.

В целом на сегодняшний день Фонд подал 6 исков против россии за время ее военной агрессии до начала полномасштабной войны. Кроме вышеупомянутых, еще три иска на общую сумму 6,8 млрд грн продолжают рассматриваться судами:

иск об ущербе ПАО Банк «Киевская Русь», ПАО КБ «Актив Банк», ПАО «Энергобанк» и ПАО «Банк Петрокоммерц-Украина» более чем на 920 млн грн (дело № 910/5686/25);

иск об ущербе АО «ВТБ Банк» на 3,1 млрд грн (дело № 910/14761/25);

иск об ущербе ПАО «КБ «Южкомбанк» более чем на 2,8 млрд грн (дело № 905/775/25).

Ущерб в результате российской военной агрессии зафиксирован почти во всех банках, которые были признаны неплатежеспособными с 2014 года и переданы под управление Фонда. По предварительной оценке Фонда сумма этих потерь составляет 84 миллиарда гривен.

Также Фонд гарантирования вкладов готовит перечень убытков, нанесенных банкам россией уже за время полномасштабной войны. Эти данные будут переданы в Международный Реестр ущерба для Украины (RD4U), когда Реестр будет открыт для подачи заявлений от юридических лиц.

