Самый высокий показатель за время независимости: Резервы НБУ превысили $57 миллиардов
Международные резервы Украины по состоянию на 1 января 2026 года, по предварительным данным, составили $57,29 миллиарда. Это самый высокий показатель за всю историю независимой Украины.
Об этом сообщила пресс-служба Национального банка.
«В декабре они выросли на 4,6% по сравнению с ноябрем 2025 года, благодаря прежде всего поступлениям от международных партнеров, которые превысили чистую продажу валюты Национальным банком и долговые выплаты страны в иностранной валюте», — говорится в сообщении.
В целом в 2025 году международные резервы Украины выросли на 30,8%.
Глава НБУ Андрей Пышный заявил, что рекордный рост объема международных резервов во время полномасштабной войны стал возможным благодаря синергии трех ключевых факторов:
- во-первых, это мощная поддержка наших международных партнеров, которая является не благотворительностью, а по сути платой за услуги в сфере безопасности, которые предоставляет Украина очень дорогой ценой;
- во-вторых, стабильная работа внутреннего долгового рынка, как результат эффективного взаимодействия фискальной и монетарной власти;
- в-третьих, политика Национального банка — комплекс инструментов процентной и валютно-курсовой политики, мер контроля за движением капитала
и т. п., что позволяет расходовать меньше, чем страна получает, и наращивать «подушку безопасности» в виде международных резервов.
Факторы, определявшие динамику резервов в декабре 2025 года
1. Поступления в пользу правительства и выплаты за обслуживание и погашение государственного долга.
На валютные счета правительства в Национальном банке поступило $6,92 млрд. Из этой суммы:
- $3,91 млрд — через счета Всемирного банка;
- $2,7 млрд — от ЕС в рамках финансового инструмента Ukraine Facility;
- $303,8 млн — от размещения ОВГЗ.
Правительство Украины выплатило за обслуживание и погашение государственного долга в иностранной валюте $668,4 млн, из которых:
- $212,9 млн — долг перед Всемирным банком;
- $212,7 млн - обслуживание и погашение ОВГЗ;
- $182,2 млн — выплаты по государственным деривативам;
- $5,0 млн — долг перед ЕБРР;
- $2,1 млн — долг перед Европейским инвестиционным банком;
- $53,5 млн — долг перед другими международными кредиторами.
Кроме того, Украина уплатила Международному валютному фонду $171,4 млн.
2. Операции Национального банка валютном рынке Украины.
Чистая продажа валюты Нацбанком в декабре составила $4,7 млрд, что в 1,7 раза больше, чем в ноябре.
«Рост интервенций НБУ по продаже валюты в прошлом месяце связан прежде всего с традиционным сезонным фактором — активизацией бюджетных расходов и операций бизнеса в конце года. В то же время по сравнению с декабрем 2024 года объем интервенций был меньше на 13%», — пояснил регулятор.
3. Переоценка финансовых инструментов (в результате изменения рыночной стоимости и курсов валют).
В декабре в результате переоценки стоимость финансовых инструментов увеличилась на $1,16 млрд.
Текущий объем международных резервов обеспечивает финансирование 5,9 месяца будущего импорта.
Поделиться новостью
Также по теме
Самый высокий показатель за время независимости: Резервы НБУ превысили $57 миллиардов
Электронные браки, рекрутинг и онлайн-кабинет предпринимателя: Минцифры реализует 9 экспериментальных проектов
ЭКА начало принимать заявления от бизнеса на частичную компенсацию имущества, уничтоженного войной
В Раде зарегистрировали законопроект о мониторинге государственной помощи
НДС на электромобиле вернулся: что будет дальше
Военный сбор в 2026 году: что нужно знать ФЛП