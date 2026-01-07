Самый высокий показатель за время независимости: Резервы НБУ превысили $57 миллиардов Сегодня 15:00 — Казна и Политика

Самый высокий показатель за время независимости: Резервы НБУ превысили $57 миллиардов

Международные резервы Украины по состоянию на 1 января 2026 года, по предварительным данным, составили $57,29 миллиарда. Это самый высокий показатель за всю историю независимой Украины.

Об этом сообщила пресс-служба Национального банка.

«В декабре они выросли на 4,6% по сравнению с ноябрем 2025 года, благодаря прежде всего поступлениям от международных партнеров, которые превысили чистую продажу валюты Национальным банком и долговые выплаты страны в иностранной валюте», — говорится в сообщении.

В целом в 2025 году международные резервы Украины выросли на 30,8%.

Читайте также Почему золотовалютные резервы Украины на пике — экономист объяснил

Глава НБУ Андрей Пышный заявил, что рекордный рост объема международных резервов во время полномасштабной войны стал возможным благодаря синергии трех ключевых факторов:

во-первых, это мощная поддержка наших международных партнеров, которая является не благотворительностью, а по сути платой за услуги в сфере безопасности, которые предоставляет Украина очень дорогой ценой;

во-вторых, стабильная работа внутреннего долгового рынка, как результат эффективного взаимодействия фискальной и монетарной власти;

в-третьих, политика Национального банка — комплекс инструментов процентной и валютно-курсовой политики, мер контроля за движением капитала и т. п. , что позволяет расходовать меньше, чем страна получает, и наращивать «подушку безопасности» в виде международных резервов.

Факторы, определявшие динамику резервов в декабре 2025 года

1. Поступления в пользу правительства и выплаты за обслуживание и погашение государственного долга.

На валютные счета правительства в Национальном банке поступило $6,92 млрд. Из этой суммы:

$3,91 млрд — через счета Всемирного банка;

$2,7 млрд — от ЕС в рамках финансового инструмента Ukraine Facility;

$303,8 млн — от размещения ОВГЗ.

Правительство Украины выплатило за обслуживание и погашение государственного долга в иностранной валюте $668,4 млн, из которых:

$212,9 млн — долг перед Всемирным банком;

$212,7 млн ​​- обслуживание и погашение ОВГЗ;

$182,2 млн — выплаты по государственным деривативам;

$5,0 млн — долг перед ЕБРР;

$2,1 млн — долг перед Европейским инвестиционным банком;

$53,5 млн — долг перед другими международными кредиторами.

Кроме того, Украина уплатила Международному валютному фонду $171,4 млн.

2. Операции Национального банка валютном рынке Украины.

Чистая продажа валюты Нацбанком в декабре составила $4,7 млрд, что в 1,7 раза больше, чем в ноябре.

«Рост интервенций НБУ по продаже валюты в прошлом месяце связан прежде всего с традиционным сезонным фактором — активизацией бюджетных расходов и операций бизнеса в конце года. В то же время по сравнению с декабрем 2024 года объем интервенций был меньше на 13%», — пояснил регулятор.

3. Переоценка финансовых инструментов (в результате изменения рыночной стоимости и курсов валют).

В декабре в результате переоценки стоимость финансовых инструментов увеличилась на $1,16 млрд.

Текущий объем международных резервов обеспечивает финансирование 5,9 месяца будущего импорта.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.