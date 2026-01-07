0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Самый высокий показатель за время независимости: Резервы НБУ превысили $57 миллиардов

Казна и Политика
76
Самый высокий показатель за время независимости: Резервы НБУ превысили $57 миллиардов
Самый высокий показатель за время независимости: Резервы НБУ превысили $57 миллиардов
Международные резервы Украины по состоянию на 1 января 2026 года, по предварительным данным, составили $57,29 миллиарда. Это самый высокий показатель за всю историю независимой Украины.
Об этом сообщила пресс-служба Национального банка.
«В декабре они выросли на 4,6% по сравнению с ноябрем 2025 года, благодаря прежде всего поступлениям от международных партнеров, которые превысили чистую продажу валюты Национальным банком и долговые выплаты страны в иностранной валюте», — говорится в сообщении.
В целом в 2025 году международные резервы Украины выросли на 30,8%.
Читайте также
Глава НБУ Андрей Пышный заявил, что рекордный рост объема международных резервов во время полномасштабной войны стал возможным благодаря синергии трех ключевых факторов:
  • во-первых, это мощная поддержка наших международных партнеров, которая является не благотворительностью, а по сути платой за услуги в сфере безопасности, которые предоставляет Украина очень дорогой ценой;
  • во-вторых, стабильная работа внутреннего долгового рынка, как результат эффективного взаимодействия фискальной и монетарной власти;
  • в-третьих, политика Национального банка — комплекс инструментов процентной и валютно-курсовой политики, мер контроля за движением капитала и т. п., что позволяет расходовать меньше, чем страна получает, и наращивать «подушку безопасности» в виде международных резервов.

Факторы, определявшие динамику резервов в декабре 2025 года

1. Поступления в пользу правительства и выплаты за обслуживание и погашение государственного долга.
На валютные счета правительства в Национальном банке поступило $6,92 млрд. Из этой суммы:
  • $3,91 млрд — через счета Всемирного банка;
  • $2,7 млрд — от ЕС в рамках финансового инструмента Ukraine Facility;
  • $303,8 млн — от размещения ОВГЗ.
Правительство Украины выплатило за обслуживание и погашение государственного долга в иностранной валюте $668,4 млн, из которых:
  • $212,9 млн — долг перед Всемирным банком;
  • $212,7 млн ​​- обслуживание и погашение ОВГЗ;
  • $182,2 млн — выплаты по государственным деривативам;
  • $5,0 млн — долг перед ЕБРР;
  • $2,1 млн — долг перед Европейским инвестиционным банком;
  • $53,5 млн — долг перед другими международными кредиторами.
Кроме того, Украина уплатила Международному валютному фонду $171,4 млн.
2. Операции Национального банка валютном рынке Украины.
Чистая продажа валюты Нацбанком в декабре составила $4,7 млрд, что в 1,7 раза больше, чем в ноябре.
«Рост интервенций НБУ по продаже валюты в прошлом месяце связан прежде всего с традиционным сезонным фактором — активизацией бюджетных расходов и операций бизнеса в конце года. В то же время по сравнению с декабрем 2024 года объем интервенций был меньше на 13%», — пояснил регулятор.
3. Переоценка финансовых инструментов (в результате изменения рыночной стоимости и курсов валют).
В декабре в результате переоценки стоимость финансовых инструментов увеличилась на $1,16 млрд.
Текущий объем международных резервов обеспечивает финансирование 5,9 месяца будущего импорта.
Алена Листунова
Алена Листунова
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
НБУ
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2026 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems