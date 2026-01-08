За год к Дія. Сіtу присоединились более 3000 компаний Сегодня 07:45 — Казна и Политика

В 2025 году к Дія. Сіtу присоединились более 3000 компаний, в бюджет уплачено более 31 млрд грн налогов за 11 месяцев прошлого года, и этот показатель растет.

Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров в своем Telegram-канале.

«К Дія. Сіtу присоединились уже 3 000+ компаний — бизнес выбирает налоговые возможности и юридическую защищенность. В бюджет уплачено более 31 млрд грн налогов за 11 месяцев прошлого года, и этот показатель растет с каждым годом», — отметил он.

Министр подчеркнул, что Defense tech — новый важный фокус украинских предпринимателей.

«Помогаем им расти и достигать глобального уровня, а к Дія. Сіtу уже присоединяются крупнейшие оборонные компании мира», — рассказал Федоров.

По его словам, международные фонды готовы инвестировать миллионы долларов в украинский бизнес даже во время войны — сигнал высокого доверия и потенциала украинской экосистемы.

