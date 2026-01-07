Средняя стоимость имущества на торгах в Прозорро. Продажи выросла более чем в полтора раза: итоги 2025 года Сегодня 21:30 — Казна и Политика

В 2025 году в государственной электронной торговой системе Прозорро. Продажи завершили почти 28,7 тыс. онлайн-аукционов на сумму более 16,2 млрд грн. Стоимость публичного имущества на торгах в среднем выросла более чем в полтора раза.

Об этом сообщает пресс-служба Прозорро.Продажи.

Среди направлений по количеству привлеченных средств лидирует приватизация. Большая и малая приватизация в 2025 году пополнила государственный и местные бюджеты почти на 5,2 млрд грн. Земельные онлайн-аукционы принесли организаторам почти 3,6 млрд грн, продажа имущества и активов — 1,8 млрд грн.

Инфографика: Прозорро. Продажи

«В 2025 году система Прозорро. Продажи обеспечила более 16,2 млрд грн для бюджетов. Это работающий инструмент для общин и государства», — отметил министр экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины Алексей Соболев.

«Половину всех успешных в 2025 году торгов в системе — 14 тыс. — провели органы местного самоуправления. При этом ежегодно все больше общин подключаются к работе с системой: в прошлом году к ней присоединились более 300 новых организаторов. Итого общины в течение 2025 года привлекли в свои бюджеты более 3,2 млрд грн через электронные торги», — прокомментировал СЕО Прозорро. Продажи Сергей Бут.

Организаторы и самые дорогие лоты

Всего в 2025 году торги в системе объявили около 4,5 тыс. организаторов. Это Фонд обеспечения вкладов, Фонд государственного имущества Украины, профильные ведомства, общины, государственные предприятия, банки, арбитражные управляющие, частные исполнители и бизнесы. Самые дорогие лоты по итогам года:

долг/уступка прав требования к заемщикам по кредитным договорам, Ощадбанк продал его более чем за 1,1 млрд грн;

культурно-деловой центр с банковским учреждением в Киеве, принадлежавший бывшей «дочке» росбанка — 916 млн грн;

строительная компания «Укрбуд» — 805 млн грн.

За публичные активы в течение года в системе боролись около 35 тыс. участников. В среднем конкуренция составляла 2,5 участников на торги. Активнее всего в прошлом году соревновались за:

комплекс зданий с помещением автостанции, диспетчерской, посадочными платформами в Киеве от ФГИУ. Конкуренция 41 участника подняла стоимость актива с 750 тыс. грн до 35,1 млн. грн.

нежилые помещения в Закарпатье от ФГИУ: соревновалось 35 участников, победная ставка — 3 млн грн,

автомобиль Skoda Octavia от Кропивницкой таможни — 35 участников, цена продажи — 137,2 тыс. грн.

Еще более 3,3 тыс. онлайн-аукционов, состоявшихся в 2025 году, находятся на этапе подписания соглашений. И могут принести организаторам дополнительно 3,4 млрд грн.

