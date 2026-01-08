Реформа рынка труда: Кабмин принял новый Трудовой кодекс Сегодня 12:02 — Казна и Политика

Реформа рынка труда: Кабмин принял новый Трудовой кодекс

Кабинет Министров принял проект Трудового кодекса Украины, который должен стать основой реформы рынка труда.

Об этом сообщила премьер-министр Украины Юлия Свириденко.

Цель реформы рынка труда

Свириденко отметила, что новый Трудовой кодекс учитывает современную структуру экономики, разные форматы занятости, а также потребности работодателей и работников. Документ должен сформировать четкие и понятные правила трудовых отношений.

Она напомнила, что в настоящее время рынок труда в Украине регулируется Кодексом законов о труде в 1971 году.

«Новый Трудовой кодекс представляет собой один из ключевых шагов по реализации Стратегии занятости населения до 2030 года. Мы стремимся сделать рынок труда более инклюзивным и вовлечь в экономическую активность людей, которые сегодня часто остаются вне рынка: женщины, молодежь, ветераны, люди с инвалидностью», — подчеркнула премьер-министр.

Принятие Кодекса стало важным шагом для дальнейшей евроинтеграции. Документ предусматривает имплементацию более 30 директив ЕС, регламентов и конвенций МОТ.

«Следующий шаг — рассмотрение проекта в первом чтении в зале парламента», — подчеркнула Свириденко.

Что меняется

Четкое определение трудовых отношений

Кодекс закрепляет восемь признаков трудовых отношений. Это должно уменьшить правовую неопределенность и способствовать детенизации занятости.

По предварительным оценкам, потенциал детенизации рынка труда составляет до 43 млрд грн в год.

Гибкие трудовые договоры

Число типов трудовых договоров увеличивается с шести до девяти. Документ регулирует современные форматы занятости, включая дистанционную и надомную работу, а также работу с нефиксированным рабочим временем.

Предполагается возможность заключения с одним работодателем нескольких трудовых договоров.

Цифровизация трудовых отношений

Электронные документы в сфере трудовых отношений приравниваются к бумажным.

Новый подход к минимальной заработной плате

Вводится прозрачный механизм определения минимальной зарплаты в соответствии со стандартами ЕС. Минимальный уровень будет определяться как процент от средней заработной платы, установленный правительством.

Гибкие режимы работы для родителей

Кодекс закрепляет право работников с детьми на гибкие формы занятости, в частности, дистанционную работу и работу дома.

Также расширяются возможности родителей по отпуску по уходу за ребенком: и мать, и отец смогут воспользоваться двумя месяцами такого отпуска.

Реформа инспекции труда

Предусмотрено внедрение риск-ориентированного подхода к проверкам.

Больше возможностей для молодежи

Проект кодекса вводит ученический трудовой договор, который должен обеспечить безопасное сочетание обучения и первого места работы.

