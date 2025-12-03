0 800 307 555
Почему золотовалютные резервы Украины на пике — экономист объяснил

Казна и Политика
16
В настоящее время золотовалютные резервы Украины находятся на историческом максимуме.
Об этом сообщил экономист, бывший советник президента Олег Устенко в эфире телемарафона.
«Мы вообще никогда в нашей новейшей экономической истории не имели золотовалютных резервов больше $35 млрд, а сейчас это больше $40 млрд. Даже никогда не думали, что такого плана резервы могут быть», — отметил он.
При этом Устенко детализировал, что эти резервы формируются за счет западных союзников, которые «предоставляют нам кредитные средства».
Кроме того, специалист отметил, что в настоящее время у Украины есть возможность поддерживать курс доллара на нынешнем уровне.
УНІАН
Деньги
