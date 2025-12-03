Почему золотовалютные резервы Украины на пике — экономист объяснил Сегодня 21:00 — Казна и Политика

В настоящее время золотовалютные резервы Украины находятся на историческом максимуме.

Об этом сообщил экономист, бывший советник президента Олег Устенко в эфире телемарафона.

«Мы вообще никогда в нашей новейшей экономической истории не имели золотовалютных резервов больше $35 млрд, а сейчас это больше $40 млрд. Даже никогда не думали, что такого плана резервы могут быть», — отметил он.

При этом Устенко детализировал, что эти резервы формируются за счет западных союзников, которые «предоставляют нам кредитные средства».

Кроме того, специалист отметил, что в настоящее время у Украины есть возможность поддерживать курс доллара на нынешнем уровне.

