Электронные браки, рекрутинг и онлайн-кабинет предпринимателя: Минцифры реализует 9 экспериментальных проектов

Казна и Политика
Министерство цифровой трансформации Украины реализует 9 экспериментальных проектов, согласованных решениями Кабинета Министров.
Об этом Министерство цифровой трансформации сообщило в комментарии агентству «Интерфакс-Украина».

Какие экспериментальные проекты внедряет Минцифры

По информации министерства, сейчас реализуются следующие экспериментальные проекты:
  • проведение государственной регистрации брака в электронной форме. Проект действует с августа 2024 г. и рассчитан на 2 года;
  • рекрутинг граждан Украины в электронной форме. Запущен в октябре 2024 года сроком на 2 года;
  • введение комплексной электронной публичной услуги по предоставлению государственной поддержки военнослужащим, лицам, уволенным с военной службы и членам их семей. Срок реализации составляет 2 года;
  • организация проведения исследования высокотехнологичных средств по методу Sandbox. Проект стартовал в октябре 2024 года и продлится 2 года;
  • сертификация школ внешних пилотов беспилотных летательных аппаратов и беспилотных авиационных комплексов; подготовка операторов, инструкторов и членов внешних экипажей. Проект запущен в октябре 2024 года сроком на 2 года;
  • внедрение и обеспечение работы электронной системы поддержки предпринимательства «Онлайн кабинет предпринимателя». Реализация началась в июне 2025 года и продлится 2 года;
  • использование средств Единого государственного веб-портала электронных услуг для трудоустройства. Проект действует с мая 2025 г. в течение 2 лет;
  • проведение государственной регистрации расторжения брака в электронной форме Проект рассчитан на 2 года;
  • формирование и использование электронных удостоверений идентификационных данных и электронных удостоверений атрибутов с помощью бумажника с цифровой идентификацией в мобильном приложении «Дія». Проект стартовал в июне 2025 года и будет действовать 2 года.
Напомним, ранее в Минцифры назвали пять изменений в сфере украинского образования в 2026 году. Так, в 2026 году украинское образование шагнет к полной цифровой трансформации: искусственный интеллект станет ассистентом учителя, бумажные журналы отойдут в прошлое, а обучение станет персонализированным и геймифицированным. Подробно об изменениях Finance.ua писал здесь.
Добавим, что Украина добилась существенного прогресса в развитии искусственного интеллекта. По данным Government AI Readiness Index 2025 от Oxford Insights, страна поднялась на 14 позиций и заняла 40 место среди 195 стран. «Украина заняла 40-е место в глобальном рейтинге из 195 стран и оказалась среди десятки лидеров по развитию ИИ в Восточной Европе», — говорится в сообщении.
Інтерфакс-Україна
