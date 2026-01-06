У Мінцифри назвали п’ять змін, які чекають українську освіту у 2026 році Сьогодні 07:35

У Мінцифри назвали п’ять змін, які чекають українську освіту у 2026 році

У 2026 році українська освіта зробить крок до повної цифрової трансформації: штучний інтелект стане асистентом учителя, паперові журнали відійдуть у минуле, а навчання стане персоналізованим і гейміфікованим.

Про це повідомила пресслужба Міністерства цифрової трансформації.

5 головних трендів, які змінять навчання у 2026 році

Штучний інтелект — асистент учителя

Для вчителя це ідеальний помічник, який забирає на себе рутину:

пише плани уроків та шукає ідеї;

робить презентації;

допомагає перевіряти роботи.

У Мрії вже тестують генератор тестів. Він сам створює завдання під конкретну тему уроку. Вчителю залишається лише перевірити їх і відправити класу.

Кінець епохи паперових журналів

У 2026 році паперова звітність має стати архаїзмом. Цифрові інструменти масштабуються на всі заклади освіти, замінюючи стоси паперів на кілька кліків у смартфоні.

Календарне планування, розклад, оцінки та звітність — усе це переходить у «цифру». Екосистема Мрія вже автоматизує щоденну роботу вчителів у кожній п’ятій школі України.

Гейміфікація

Освіта конкурує за увагу дітей із ТікТоком та відеоіграми. Щоб виграти цю битву, навчання має бути інтерактивним. Гейміфікація — це не про розваги замість навчання, а про підтримку мотивації без стресу та зайвого тиску.

«Скоро ми запустимо мрійки у Мрії. Це внутрішня мотиваційна валюта, яку учні отримують за регулярне виконання завдань, перегляд пізнавальних відео та проходження вікторин. Накопичені мрійки можна обміняти на розваги: квитки в кіно, VR-квести, майстер-класи або ж сертифікати на книжки та іграшки», — розповіли в міністерстві.

Кожному учню — свій контент

Часи «однієї програми для всіх» минають. Рівний доступ до освіти залишається базою, але шлях кожного учня стає індивідуальним.

Системи навчаються розуміти інтереси дитини. Якщо учень цікавиться біологією, алгоритми запропонують йому відповідні матеріали — наприклад, дослідження про те, яким буде тіло людини через 100 років.

Бібліотека контенту в Мрії буде підлаштовуватися під учня. Система аналізуватиме, що дитина дивилася раніше, і пропонуватиме відео та матеріали, які підтримають саме її жагу до знань. Це допомагає не лише розвивати таланти, а й зменшувати освітні розриви.

Школа без батьківських чатів і зайвих дзвінків

«Більше жодних безкінечних чатів у месенджерах та нерозуміння, що відбувається в школі. Батькам важливо мати всю інформацію тут і зараз. Завдяки Мрії батьки отримують прості сповіщення: на що звернути увагу, які є успіхи, де потрібна підтримка. Розклад, оцінки, домашка та коментарі вчителя — все в смартфоні», — зазначили в Мінцифри.

