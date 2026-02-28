Рейтинг найбільших продуктових IT-компаній України Сьогодні 09:22

Найбільші продуктові IT-компанії України, Фото: freepik

Загалом у 50 найбільших продуктових компаніях і IT-відділах працює 24,5 тисяч технічних ІТ-спеціалістів. За рік ця кількість практично не змінилася. Найбільшою компанією стала Evoplay. Хоча ринок став менш стабільним, більшість компаній планують розширювати команди цього року.

Про це свідчить щорічний рейтинг 50 найбільших продуктових компаній від DOU.

Учасники рейтингу ранжуються за кількістю технічних спеціалістів. Враховані фахівці, які перебувають в Україні, і ті, які за кордоном, але продовжують сплачувати тут податки. Крім того, до списку увійшли непрофільні компанії, що мають великі IT-команди.

Найбільші продуктові IT-компанії України

Станом на 1 січня 2026 року найбільшою продуктовою IT-компанією України є Evoplay, що займається розробкою B2B платформ та налічує понад 1700 технічних спеціалістів та понад 2,4 тисячі співробітників в Україні загалом.

Також до першої п’ятірки увійшли Genesis, Ajax Systems, Nova Digital та TemaBit Fozzy Group.

15 найбільших продуктових компаній, Інфографіка: DOU

В усіх 50 найбільших компаніях станом на початок 2026 року працювало 24,5 тисячі технічних IT-спеціалістів, майже так само, як роком раніше.

Попри схожу загальну кількість співробітників, рейтинг все ж мав кілька значних змін, зокрема з нього зникло кілька компаній — airSlate, яка скоротила технічних працівників з 372 до 182, Favbet Tech, де з 561 IT-спеціаліста залишилося менш як 100, а також G5 Games, Pearl та Patrianna LTD.

Замість них у списку з’явилися гемблінг-компанія King Group на 28-му місці, iGaming-розробник Sharkscode на 35-му, розробник чипів для систем живлення Infineon Technologies на 37-му, творці застосунку для здоров’я BetterMe на 43-му та United Tech на 45-му.

За минулий рік було чотири компанії, які активно зросли, і стільки ж побачили зменшення штату. З усього переліку 40% побачили зростання, 38% - падіння, а решта залишилася приблизно на тому ж рівні.

Плани компаній щодо кількості фахівців

Багато компаній планує залучити нових спеціалістів. Одна продуктова компанія навіть прагне розширитися на 500−1000 нових спеціалістів (торік не було жодної). Ще шість наймуть 200−500 людей.

Плани компаній щодо кількості фахівців, Інфографіка: DOU

