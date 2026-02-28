0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Рейтинг найбільших продуктових IT-компаній України

43
Найбільші продуктові IT-компанії України
Найбільші продуктові IT-компанії України, Фото: freepik
Загалом у 50 найбільших продуктових компаніях і IT-відділах працює 24,5 тисяч технічних ІТ-спеціалістів. За рік ця кількість практично не змінилася. Найбільшою компанією стала Evoplay. Хоча ринок став менш стабільним, більшість компаній планують розширювати команди цього року.
Про це свідчить щорічний рейтинг 50 найбільших продуктових компаній від DOU.
Учасники рейтингу ранжуються за кількістю технічних спеціалістів. Враховані фахівці, які перебувають в Україні, і ті, які за кордоном, але продовжують сплачувати тут податки. Крім того, до списку увійшли непрофільні компанії, що мають великі IT-команди.

Найбільші продуктові IT-компанії України

Станом на 1 січня 2026 року найбільшою продуктовою IT-компанією України є Evoplay, що займається розробкою B2B платформ та налічує понад 1700 технічних спеціалістів та понад 2,4 тисячі співробітників в Україні загалом.
Також до першої п’ятірки увійшли Genesis, Ajax Systems, Nova Digital та TemaBit Fozzy Group.
15 найбільших продуктових компаній
15 найбільших продуктових компаній, Інфографіка: DOU
В усіх 50 найбільших компаніях станом на початок 2026 року працювало 24,5 тисячі технічних IT-спеціалістів, майже так само, як роком раніше.
Попри схожу загальну кількість співробітників, рейтинг все ж мав кілька значних змін, зокрема з нього зникло кілька компаній — airSlate, яка скоротила технічних працівників з 372 до 182, Favbet Tech, де з 561 IT-спеціаліста залишилося менш як 100, а також G5 Games, Pearl та Patrianna LTD.
Читайте також
Замість них у списку з’явилися гемблінг-компанія King Group на 28-му місці, iGaming-розробник Sharkscode на 35-му, розробник чипів для систем живлення Infineon Technologies на 37-му, творці застосунку для здоров’я BetterMe на 43-му та United Tech на 45-му.
За минулий рік було чотири компанії, які активно зросли, і стільки ж побачили зменшення штату. З усього переліку 40% побачили зростання, 38% - падіння, а решта залишилася приблизно на тому ж рівні.

Плани компаній щодо кількості фахівців

Багато компаній планує залучити нових спеціалістів. Одна продуктова компанія навіть прагне розширитися на 500−1000 нових спеціалістів (торік не було жодної). Ще шість наймуть 200−500 людей.
Плани компаній щодо кількості фахівців
Плани компаній щодо кількості фахівців, Інфографіка: DOU
За матеріалами:
mezha.media
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2026 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems