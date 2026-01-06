В Раде зарегистрировали законопроект о мониторинге государственной помощи Сегодня 16:32 — Казна и Политика

Верховная Рада зарегистрировала законопроект, которым возобновляется действие закона о государственной помощи субъектам хозяйствования, остановленного на время военного положения.

Об этом сообщает Антимонопольный комитет Украины (АМКУ).

Документ восстанавливает действие отдельных норм закона, уточняет их применение во время военного положения и совершенствует мониторинг государственной помощи путем создания цифрового реестра.

Что предлагает законопроект

Возобновление действия закона о государственной помощи

Проектом закона предусмотрено возобновление действия Закона Украины «О государственной помощи субъектам хозяйствования» в полном объеме, за исключением территорий, где идут боевые действия или которые временно оккупированы.

Ограничения будут действовать в течение 1 года после завершения боевых действий или деоккупации соответствующих территорий.

Новые пороги незначительной государственной помощи

Документ предлагает ввести новые пороги незначительной государственной помощи. Общий порог будет составлять 300 000 евро. Для услуг общего экономического интереса (УОЭИ) порог определен на уровне 750 000 евро.

Особенности применения во время военного положения

На период действия правового режима военного положения не потребуется предоставление уведомлений о государственной помощи, предоставляемой для возмещения ущерба, причиненного чрезвычайными ситуациями, в частности вооруженной агрессией российской федерации.

Кроме того, нормы закона не будут применяться к мерам по увеличению уставного капитала системно важных банков, осуществляющих финансирование оборонно-промышленного комплекса.

Функции уполномоченного органа

Проектом предусмотрено, что уполномоченный орган будет определять условия, при которых меры по поддержке субъектов хозяйствования не будут нуждаться в предоставлении уведомления о новой государственной помощи.

Усовершенствование регулирования УОЭИ

Законопроект уточняет нормы по услугам общего экономического интереса. В частности, предполагается, что такие услуги будут определены органами государственной власти или органами местного самоуправления.

Цифровой реестр государственной помощи

Документ также предусматривает создание цифрового реестра государственной помощи. Информация в реестр, в частности, относительно незначительной государственной помощи, будет предоставляться с учетом требований acquis ЕС.

Законопроект направлен на гармонизацию законодательства Украины с acquis ЕС с учетом особенностей, вызванных вооруженной агрессией российской федерации против Украины.

