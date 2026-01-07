В 2025 году Украина получила самую большую финансовую помощь с начала полномасштабной войны Сегодня 17:08 — Казна и Политика

В прошлом году Украина получила самую мощную мировую финансовую поддержку за время полномасштабной войны — $52,4 млрд.

Об этом сообщает пресс-служба Национального банка.

Кто предоставил самую большую финансовую помощь в 2025 году

Наибольшая финансовая помощь поступила от:

Европейского Союза — $32,7 млрд;

через счета Всемирного банка — $13,2 млрд;

от Канады — $3,4 млрд;

МВФ — $0,9 млрд;

Банка развития Совета Европы — $0,2 млрд.

Также Украина получила $2,0 млрд в соответствии с соглашением между Украиной и Великобританией в рамках ERA.

«Эти средства не были отнесены к международным резервам Украины в связи с их ограниченным (целевым) назначением по использованию», — отметили в Нацбанке.

Кроме того, в 2025 году страна получила более $3,3 млрд благодаря размещению валютных ОВГЗ. Это вместе с международной помощью позволило:

компенсировать выплаты страны за обслуживание и погашение государственного долга в иностранной валюте ($6,8 млрд) и выплаты Международному валютному фонду ($3,2 млрд);

компенсировать чистые интервенции НБУ по продаже валюты ($36,2 млрд), которые осуществлялись для компенсации структурного дефицита на валютном рынке и сглаживания чрезмерных курсовых колебаний в условиях управляемой гибкости обменного курса;

нарастить международные резервы до исторически рекордного уровня, что достаточно, чтобы и в дальнейшем поддерживать курсовую устойчивость.

Потребности на 2026 год

«В 2026 году Украина рассчитывает получить более $45 млрд от международных партнеров. Это наш запас прочности для бесперебойного финансирования потребностей страны на оборону и восстановление, сохранение устойчивости валютного рынка», — заявил глава НБУ Андрей Пышный.

Напомним, ранее Finance.ua писал , что Европейская комиссия и Совет ЕС работают над финализацией правовой базы для предоставления Украине ссуды в 90 млрд евро на следующие два года, с тем, чтобы Украина могла получить первый транш до конца второго квартала 2026 года.

Аналитики ICU говорят , что решение ЕС о предоставлении кредита Украине создает стабильные предпосылки для сохранения макроэкономической стабильности, финансирования дефицита государственного бюджета и пополнения международных резервов НБУ в 2026—2027 годах.

При сохранении текущего баланса рисков безопасности, этот кредит формирует основу для реализации новой программы сотрудничества Украины с МВФ по меньшей мере на следующие 2 года. В то же время, для полного финансирования потребностей обороны Украине понадобятся дополнительные двусторонние кредиты и гранты от других стран.

