ЭКА начало принимать заявления от бизнеса на частичную компенсацию имущества, уничтоженного войной

Экспортно-кредитное агентство (ЭКА) начало прием онлайн заявлений на госпрограмму частичной компенсации стоимости имущества бизнеса, уничтоженного или поврежденного в результате вооруженной агрессии рф, а также частичной компенсации страховых премий по договорам страхования от военных рисков.

Об этом сообщается на сайте ЭКА.

Подать заявку можно через онлайн-сервис на сайте ЭКА в разделе «Программа предоставления частичной компенсации».

Порядок частичной выплаты компенсации распространяется на имущество бизнеса, которое расположено на территориях повышенного риска, а в отношении платежей страхования — на имущество, расположенное на территории Украины, кроме оккупированных территорий и зоны боевых действий.

К территории повышенного риска отнесены территории Днепропетровской, Донецкой, Запорожской, Николаевской, Одесской, Полтавской, Сумской, Харьковской, Херсонской и Черниговской областей.

Претендовать на такую ​​компенсацию могут ФЛП или частные предприятия. К имуществу относятся здания и сооружения, отдельные помещения, являющиеся частью зданий (офисы, цеха), объекты незавершенного строительства, строительство которых начато после 1 января 2021 года, внешние и внутренние инженерные коммуникации и оборудование, которые на правах собственности используются при осуществлении основной деятельности или использовались до повреждения.

Компенсацию выдают за поврежденное или уничтоженное имущество в результате попадания ракет, беспилотников, артиллерийских снарядов и/или их обломков, средств противовоздушной обороны, средств противоракетной обороны, пожара, взрыва, ударной волны.

