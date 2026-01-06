Военный сбор в 2026 году: что нужно знать ФЛП Сегодня 13:00 — Личные финансы

Военный сбор в 2026 году: что нужно знать ФЛП

С начала 2026 для физических лиц-предпринимателей будут действовать обновленные правила уплаты военного сбора.

Порядок оплаты военного сбора и его ставки определяет Налоговый кодекс Украины. В октябре 2024 года в него были внесены изменения, касающиеся ставок военного сбора для физических лиц-предпринимателей.

Размеры ставок в 2026 году

Для ФЛП первой, второй и четвертой групп ставка военного сбора составляет 10% от минимальной заработной платы (864 грн. 70 коп. в месяц).

ФЛП третьей группы по-прежнему уплачивают военный сбор в размере 1% от валового дохода.

Для ФЛП, работающих на общей системе налогообложения, а также для лиц, которые ведут независимую профессиональную деятельность, в 2026 году ставка военного сбора остается на уровне 5% годового дохода.

Кто может не платить военный сбор

Налоговое законодательство предусматривает исключения по уплате военного сбора. Его могут не платить ФЛП первой и второй групп, если они военнослужащими, зарегистрированные на территориях возможных или активных боевых действий, а также на временно оккупированных территориях.

Также предприниматели этих двух групп имеют право взять отпуск и не платить военный сбор.

Сроки и порядок уплаты

Порядок начисления и сроки уплаты военного сбора в 2026 году не меняются:

ФЛП первой, второй и четвертой группы уплачивают военный сбор авансовым платежом до 20 числа текущего месяца включительно. Также сбор можно уплатить авансом за несколько месяцев, но не более чем до конца текущего года. Эти суммы необходимо отображать в налоговой декларации плательщика Единого налога.

ФЛП третьей группы должны уплатить военный сбор в течение 10 дней от предельного срока подачи декларации за соответствующий период, то есть за квартал. Эту декларацию ФЛП этой группы должны подать в течение 40 календарных дней после окончания налогового (отчетного) квартала;

что касается уплаты военного сбора за четвертый квартал года, то он авансом не уплачивается, поскольку его расчет и уплата производится в течение 10 календарных дней, следующих за последним днем ​​предельного срока подачи годовой декларации (до 1 мая года, следующего за отчетным). То есть окончательно рассчитаться за прошлый год необходимо до 10 мая;

предприниматели общей системы налогообложения и физические лица, осуществляющие независимую профессиональную деятельность, платят военный сбор авансом до 20 числа месяца, следующего за каждым календарным кварталом. То есть сбор необходимо уплатить не позднее 19 числа соответствующего месяца.

Напомним, ранее Finance.ua писал , что с 1 января 2026 года для физических лиц — предпринимателей, работающих на первой и второй группах единого налога, будут действовать новые размеры ставок единого налога и военного сбора.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.