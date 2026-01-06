С 1 января ФЛПы будут подавать налоговый расчет по новым правилам: что изменилось Сегодня 09:14 — Казна и Политика

С 1 января ФЛПы будут подавать налоговый расчет по новым правилам: что изменилось

С 1 января 2026 года изменился порядок подачи Налогового расчета сумм дохода, начисленного или уплаченного в пользу физических лиц, сумм удержанного с них налога и сумм начисленного единого взноса для отдельных категорий налоговых агентов.

Об этом сообщает Государственная налоговая служба.

Кто и в какие сроки будет подавать Налоговый расчет

Согласно обновленным нормам, налоговые агенты — физические лица — предприниматели и лица, которые ведут независимую профессиональную деятельность, будут подавать Налоговый расчет в сроки, установленные для налогового квартала. При этом показатели в отчете нужно отображать с разбивкой по месяцам отчетного квартала.

Остальные налоговые агенты, кроме ФЛП и самозанятых лиц, будут подавать Налоговый расчет в сроки, установленные для налогового месяца.

Изменения введены Законом Украины от 16 июля 2025 года № 4536-IX «О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и другие законодательные акты Украины в связи с принятием Закона Украины „Об интегрированном предотвращении и контроле промышленного загрязнения“ и с целью усовершенствования отдельных положений налогового законодательства».

Напомним, ранее Finance.ua писал , что с 1 января 2026 года для физических лиц — предпринимателей, работающих на первой и второй группах единого налога, будут действовать новые размеры ставок единого налога и военного сбора.

