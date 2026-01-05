Оплачиваемые стажировки января: подборка актуальных программ Сегодня 12:02 — Личные финансы

Оплачиваемые стажировки января: подборка актуальных программ

Январь традиционно открывает новые возможности для студентов и выпускников: компании запускают оплачиваемые стажировки, graduate-программы и trainee-позиции с перспективой дальнейшего трудоустройства.

Аналитики сайта budni.robota.ua поделились подборкой актуальных стажировок января 2026 года от украинских и международных компаний в разных областях.

📍Киев (гибридный формат работы)

Компания приглашает на Vodafone Reset — 4-месячную оплачиваемую программу трудоустройства для профессионалов, у которых имеется успешный опыт в определенной сфере и кто желает изменить направление карьеры.

Желающие пройти программу получат:

возможности для профессионального развития и личностного роста;

менторство и постоянную поддержку команды;

wellbeing-программу, а также участие в волонтерских, благотворительных и социальных проектах;

корпоративную мобильную связь.

📍Одесса

Компания приглашает студентов 4−6 курсов и выпускников по направлению обучения ветеринарной медицине к участию в годичной программе стажировки.

Среди обязанностей будущих стажеров:

сопровождение активностей ветеринарного канала, семинаров, конференций;

организации и планирование специализированных событий или активностей ветеринарного направления;

создание профессиональных презентаций и выступлений перед аудиторией ветврачей и студентов соответствующих специальностей;

анализ продаж, создание макетов и создание материалов для сопровождения активностей канала.

📍Киев

Компания открывает набор на оплачиваемую стажировку на 3 месяца с перспективой продления. Предлагается гибкий график, позволяющий комфортно совмещать работу с обучением.

Кандидаты, которые пройдут отбор, получат:

доступ к внутренним тренингам и обучающим программам;

дополнительные деньги на питание;

поддержку ментора в период адаптации.

📍Киев

BeTalent Program — оплачиваемая 6−9 месячная программа стажировки для студентов 4−6 курсов и недавних выпускников (не более 3 лет после окончания ВУЗа), которая дает возможность получить первый практический опыт работы в профессиональной сфере международной компании.

Ждут откликов от кандидатов, которые:

могут работать full-time;

владеют английским на уровне не ниже Pre-Intermediate, а также Excel на высоком уровне.

Если претенденты участвовали в волонтерских проектах, студенческих инициативах и т. д. , это будет преимуществом.

📍Киев

На стажировку приглашают студентов 4−5 курсов университетов по биологическим, химическим или пищевым специальностям, которые:

имеют навыки работы с лабораторным оборудованием и посудой в условиях учебных лабораторий;

умеют работать с технической документацией (инструкциями к приборам, методиками контроля, нормативной документацией);

имеют базовые знания статистического анализа.

Гарантируются: обеды за счет компании, бесплатное проживание, медицинское страхование и корпоративная развозка.

📍Стажировка будет проходить в одном из производственных подразделений компании (Тернопольская, Хмельницкая, Ивано-Франковская, Львовская, Черновицкая обл.).

Присоединиться к программе стажировки «Будущее Континентал» могут студенты последних курсов и выпускники ВУЗов по специальностям «Инженерия"/"Агроинженерия"/"Механизация сельского хозяйства». Будет преимуществом: наличие водительского удостоверения категории B и опыт вождения.

Начало стажировки — март 2026 года.

Продолжительность — 9 месяцев с возможностью дальнейшего трудоустройства в компании.

Анонсируются: горячие обеды за счет компании, обеспечение жильем на период стажировки (общежитие).

📍Киев

На стажировку приглашают санитара, которому поручат следующие задачи:

пробоподготовка образцов почвы для определения показателей плодородия;

подготовка лабораторной посуды для лабораторных исследований;

подготовка навесок для проведения физико-химических исследований;

проведение испытаний (рН солевой, рН водный, электропроводность);

контроль температурного режима оборудования и помещениях.

📍Борисполь

Попробуйте свои силы, если вы: студент (-ка) технических специальностей 3−6 года обучения или уже имеете степень бакалавра или магистра и хорошо владеете английским языком.

Анонсируется:

заработная плата на период стажировки — 58 750 грн (с учетом налогов);

12-месячный договор на трудоустройство;

корпоративная развозка (из Киева и Борисполя);

участие в well-being программах (медицинское страхование, доступ в спортзал, занятия фитнесом, экскурсии и т. д. ).

📍Киев (гибкий график: есть возможность совмещать работу и обучение)

Срок стажировки: февраль-июль 2026 года.

Анонсированные обязанности:

административная поддержка страховых и банковских программ;

сопровождение и консультирование клиентов по регистрациям страховых и банковских программ;

работа в системе операционного учета;

ведение документооборота.

📍Житомир

Будущий работник будет заниматься:

поиском и первичным отбором кандидатов на разные вакансии, с использованием внутренних процессов и авторской системы оценки;

подготовкой и проведением вступительных собеседований на базовом уровне;

проводить onboarding, составлять и подписывать job offer.

