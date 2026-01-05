Оплачиваемые стажировки января: подборка актуальных программ
Январь традиционно открывает новые возможности для студентов и выпускников: компании запускают оплачиваемые стажировки, graduate-программы и trainee-позиции с перспективой дальнейшего трудоустройства.
Аналитики сайта budni.robota.ua поделились подборкой актуальных стажировок января 2026 года от украинских и международных компаний в разных областях.
Стажер программы Vodafone Reset в «Vodafone Украина»
📍Киев (гибридный формат работы)
Компания приглашает на Vodafone Reset — 4-месячную оплачиваемую программу трудоустройства для профессионалов, у которых имеется успешный опыт в определенной сфере и кто желает изменить направление карьеры.
Желающие пройти программу получат:
- возможности для профессионального развития и личностного роста;
- менторство и постоянную поддержку команды;
- wellbeing-программу, а также участие в волонтерских, благотворительных и социальных проектах;
- корпоративную мобильную связь.
Годовая стажировка по ветеринарному направлению / Nestle Purina® Graduate Program в Nestle Ukraine
📍Одесса
Компания приглашает студентов 4−6 курсов и выпускников по направлению обучения ветеринарной медицине к участию в годичной программе стажировки.
Среди обязанностей будущих стажеров:
- сопровождение активностей ветеринарного канала, семинаров, конференций;
- организации и планирование специализированных событий или активностей ветеринарного направления;
- создание профессиональных презентаций и выступлений перед аудиторией ветврачей и студентов соответствующих специальностей;
- анализ продаж, создание макетов и создание материалов для сопровождения активностей канала.
Стажер отдела сбыта легковых автомобилей VW PKW в «Группа Порше в Украине»
📍Киев
Компания открывает набор на оплачиваемую стажировку на 3 месяца с перспективой продления. Предлагается гибкий график, позволяющий комфортно совмещать работу с обучением.
Кандидаты, которые пройдут отбор, получат:
- доступ к внутренним тренингам и обучающим программам;
- дополнительные деньги на питание;
- поддержку ментора в период адаптации.
Intern, Key Account в «BAT Украина»
📍Киев
BeTalent Program — оплачиваемая 6−9 месячная программа стажировки для студентов 4−6 курсов и недавних выпускников (не более 3 лет после окончания ВУЗа), которая дает возможность получить первый практический опыт работы в профессиональной сфере международной компании.
Ждут откликов от кандидатов, которые:
- могут работать full-time;
- владеют английским на уровне не ниже Pre-Intermediate, а также Excel на высоком уровне.
Если претенденты участвовали в волонтерских проектах, студенческих инициативах
и т. д., это будет преимуществом.
Контролер качества пищевой продукции (стажер) в «Рошен»
📍Киев
На стажировку приглашают студентов 4−5 курсов университетов по биологическим, химическим или пищевым специальностям, которые:
- имеют навыки работы с лабораторным оборудованием и посудой в условиях учебных лабораторий;
- умеют работать с технической документацией (инструкциями к приборам, методиками контроля, нормативной документацией);
- имеют базовые знания статистического анализа.
Гарантируются: обеды за счет компании, бесплатное проживание, медицинское страхование и корпоративная развозка.
Механик (стажер) в «Континентал Фармерз Групп»
📍Стажировка будет проходить в одном из производственных подразделений компании (Тернопольская, Хмельницкая, Ивано-Франковская, Львовская, Черновицкая обл.).
Присоединиться к программе стажировки «Будущее Континентал» могут студенты последних курсов и выпускники ВУЗов по специальностям «Инженерия"/"Агроинженерия"/"Механизация сельского хозяйства». Будет преимуществом: наличие водительского удостоверения категории B и опыт вождения.
Начало стажировки — март 2026 года.
Продолжительность — 9 месяцев с возможностью дальнейшего трудоустройства в компании.
Анонсируются: горячие обеды за счет компании, обеспечение жильем на период стажировки (общежитие).
Младший специалист по лабораторному контролю (стажер) в МХП
📍Киев
На стажировку приглашают санитара, которому поручат следующие задачи:
- пробоподготовка образцов почвы для определения показателей плодородия;
- подготовка лабораторной посуды для лабораторных исследований;
- подготовка навесок для проведения физико-химических исследований;
- проведение испытаний (рН солевой, рН водный, электропроводность);
- контроль температурного режима оборудования и помещениях.
Process Engineer Trainee/стажировка в производственном отделе в Procter&Gamble
📍Борисполь
Попробуйте свои силы, если вы: студент (-ка) технических специальностей 3−6 года обучения или уже имеете степень бакалавра или магистра и хорошо владеете английским языком.
Анонсируется:
- заработная плата на период стажировки — 58 750 грн (с учетом налогов);
- 12-месячный договор на трудоустройство;
- корпоративная развозка (из Киева и Борисполя);
- участие в well-being программах (медицинское страхование, доступ в спортзал, занятия фитнесом, экскурсии
и т. д.).
Стажер в Отделе страховых и банковских решений в Syngenta
📍Киев (гибкий график: есть возможность совмещать работу и обучение)
Срок стажировки: февраль-июль 2026 года.
Анонсированные обязанности:
- административная поддержка страховых и банковских программ;
- сопровождение и консультирование клиентов по регистрациям страховых и банковских программ;
- работа в системе операционного учета;
- ведение документооборота.
Рекрутер (Junior) в «Бинотел»
📍Житомир
Будущий работник будет заниматься:
- поиском и первичным отбором кандидатов на разные вакансии, с использованием внутренних процессов и авторской системы оценки;
- подготовкой и проведением вступительных собеседований на базовом уровне;
- проводить onboarding, составлять и подписывать job offer.
