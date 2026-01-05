0 800 307 555
Оплачиваемые стажировки января: подборка актуальных программ

Личные финансы
35
Оплачиваемые стажировки января: подборка актуальных программ
Оплачиваемые стажировки января: подборка актуальных программ
Январь традиционно открывает новые возможности для студентов и выпускников: компании запускают оплачиваемые стажировки, graduate-программы и trainee-позиции с перспективой дальнейшего трудоустройства.
Аналитики сайта budni.robota.ua поделились подборкой актуальных стажировок января 2026 года от украинских и международных компаний в разных областях.

Стажер программы Vodafone Reset в «Vodafone Украина»

📍Киев (гибридный формат работы)
Компания приглашает на Vodafone Reset — 4-месячную оплачиваемую программу трудоустройства для профессионалов, у которых имеется успешный опыт в определенной сфере и кто желает изменить направление карьеры.
Желающие пройти программу получат:
  • возможности для профессионального развития и личностного роста;
  • менторство и постоянную поддержку команды;
  • wellbeing-программу, а также участие в волонтерских, благотворительных и социальных проектах;
  • корпоративную мобильную связь.

Годовая стажировка по ветеринарному направлению / Nestle Purina® Graduate Program в Nestle Ukraine

📍Одесса
Компания приглашает студентов 4−6 курсов и выпускников по направлению обучения ветеринарной медицине к участию в годичной программе стажировки.
Среди обязанностей будущих стажеров:
  • сопровождение активностей ветеринарного канала, семинаров, конференций;
  • организации и планирование специализированных событий или активностей ветеринарного направления;
  • создание профессиональных презентаций и выступлений перед аудиторией ветврачей и студентов соответствующих специальностей;
  • анализ продаж, создание макетов и создание материалов для сопровождения активностей канала.

Стажер отдела сбыта легковых автомобилей VW PKW в «Группа Порше в Украине»

📍Киев
Компания открывает набор на оплачиваемую стажировку на 3 месяца с перспективой продления. Предлагается гибкий график, позволяющий комфортно совмещать работу с обучением.
Кандидаты, которые пройдут отбор, получат:
  • доступ к внутренним тренингам и обучающим программам;
  • дополнительные деньги на питание;
  • поддержку ментора в период адаптации.

Intern, Key Account в «BAT Украина»

📍Киев
BeTalent Program — оплачиваемая 6−9 месячная программа стажировки для студентов 4−6 курсов и недавних выпускников (не более 3 лет после окончания ВУЗа), которая дает возможность получить первый практический опыт работы в профессиональной сфере международной компании.
Ждут откликов от кандидатов, которые:
  • могут работать full-time;
  • владеют английским на уровне не ниже Pre-Intermediate, а также Excel на высоком уровне.
Если претенденты участвовали в волонтерских проектах, студенческих инициативах и т. д., это будет преимуществом.

Контролер качества пищевой продукции (стажер) в «Рошен»

📍Киев
На стажировку приглашают студентов 4−5 курсов университетов по биологическим, химическим или пищевым специальностям, которые:
  • имеют навыки работы с лабораторным оборудованием и посудой в условиях учебных лабораторий;
  • умеют работать с технической документацией (инструкциями к приборам, методиками контроля, нормативной документацией);
  • имеют базовые знания статистического анализа.
Гарантируются: обеды за счет компании, бесплатное проживание, медицинское страхование и корпоративная развозка.

Механик (стажер) в «Континентал Фармерз Групп»

📍Стажировка будет проходить в одном из производственных подразделений компании (Тернопольская, Хмельницкая, Ивано-Франковская, Львовская, Черновицкая обл.).
Присоединиться к программе стажировки «Будущее Континентал» могут студенты последних курсов и выпускники ВУЗов по специальностям «Инженерия"/"Агроинженерия"/"Механизация сельского хозяйства». Будет преимуществом: наличие водительского удостоверения категории B и опыт вождения.
Начало стажировки — март 2026 года.
Продолжительность — 9 месяцев с возможностью дальнейшего трудоустройства в компании.
Анонсируются: горячие обеды за счет компании, обеспечение жильем на период стажировки (общежитие).

Младший специалист по лабораторному контролю (стажер) в МХП

📍Киев
На стажировку приглашают санитара, которому поручат следующие задачи:
  • пробоподготовка образцов почвы для определения показателей плодородия;
  • подготовка лабораторной посуды для лабораторных исследований;
  • подготовка навесок для проведения физико-химических исследований;
  • проведение испытаний (рН солевой, рН водный, электропроводность);
  • контроль температурного режима оборудования и помещениях.

Process Engineer Trainee/стажировка в производственном отделе в Procter&Gamble

📍Борисполь
Попробуйте свои силы, если вы: студент (-ка) технических специальностей 3−6 года обучения или уже имеете степень бакалавра или магистра и хорошо владеете английским языком.
Анонсируется:
  • заработная плата на период стажировки — 58 750 грн (с учетом налогов);
  • 12-месячный договор на трудоустройство;
  • корпоративная развозка (из Киева и Борисполя);
  • участие в well-being программах (медицинское страхование, доступ в спортзал, занятия фитнесом, экскурсии и т. д.).

Стажер в Отделе страховых и банковских решений в Syngenta

📍Киев (гибкий график: есть возможность совмещать работу и обучение)
Срок стажировки: февраль-июль 2026 года.
Анонсированные обязанности:
  • административная поддержка страховых и банковских программ;
  • сопровождение и консультирование клиентов по регистрациям страховых и банковских программ;
  • работа в системе операционного учета;
  • ведение документооборота.

Рекрутер (Junior) в «Бинотел»

📍Житомир
Будущий работник будет заниматься:
  • поиском и первичным отбором кандидатов на разные вакансии, с использованием внутренних процессов и авторской системы оценки;
  • подготовкой и проведением вступительных собеседований на базовом уровне;
  • проводить onboarding, составлять и подписывать job offer.
По материалам:
Finance.ua
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
