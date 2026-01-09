0 800 307 555
Может ли человек с инвалидностью работать на двух работах

Украинское законодательство позволяет работникам, в том числе людям с инвалидностью, иметь основное место работы и дополнительно работать по совместительству.
Об этом сообщает Юго-Восточное межрегиональное управление Государственной службы по труду.

Основное место работы и совместительство: в чем разница

Специалисты разъяснили, что основным считается место работы, где человек работает на основании заключенного трудового договора и которое он определил как основное в своем заявлении.
Совместительство — это выполнение работником, кроме основной, другой оплачиваемой работы на условиях отдельного трудового договора в свободное от основной работы время. Такая работа может осуществляться как на том же предприятии, так и на другом.
В каждом случае речь идет об отдельных трудовых договорах. Количество отработанных часов по ним учитывается отдельно и не суммируется.
Работник с инвалидностью засчитывается к выполнению норматива трудоустройства таких лиц только по основному месту работы. Это правило действует независимо от того, полное или неполное рабочее время работает человек. С 2026 года этот порядок не изменится.
Напомним, ранее Finance.ua писал, что Кабинет Министров принял проект Трудового кодекса Украины, который должен стать основой реформы рынка труда.
Как пояснила заместитель министра экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины Дария Марчак, сегодня около 18,5 миллиона человек экономически активного возраста, в то время как официально заняты немногим более 10 миллионов. Приблизительно 46% населения экономически активного возраста не являются участниками рынка труда. Изменения трудового законодательства будут способствовать выходу из «тени» части украинцев.
По материалам:
Finance.ua
