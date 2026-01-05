Задолженность украинцев за коммунальные услуги сократилась Сегодня 09:14 — Личные финансы

Задолженность украинцев за коммунальные услуги сократилась

Задолженность населения Украины по оплате жилищно-коммунальных услуг в 3 квартале 2025 года сократилась на 5,4% по сравнению с предыдущим кварталом и составила 100,8 млрд грн.

Об этом свидетельствуют данные Государственной службы статистки.

В июле-сентябре 2025 года украинцы уплатили за жилкомуслуги 48,5 млрд грн, что на 6,4% больше начисленной суммы — 45,6 млрд грн.

Задолженность по видам услуг

Задолженность за отчетный период составляет:

за поставку тепловой энергии и горячей воды — 33,1 млрд грн;

поставка и распределение природного газа — 27,9 млрд грн;

электроэнергия — 16,5 млрд грн;

централизованное водоснабжение и водоотвод — 10,4 млрд грн;

управление многоквартирным домом — 9,5 млрд грн;

управление бытовыми отходами — 3,2 млрд грн.

Регионы с самыми большими долгами

Наивысший уровень задолженности по жилкомуслугам зафиксирован в Днепропетровской (8,5 млрд грн), Донецкой (4,3 млрд грн), Полтавской (3,2 млрд грн), Харьковской (1,9 млрд грн), Киевской (1,5 млрд грн), Одесской (1,1 млрд грн), Львовской (1 млрд грн) областях и в Киеве (2,8 млрд грн).

