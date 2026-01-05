Задолженность украинцев за коммунальные услуги сократилась
Задолженность населения Украины по оплате жилищно-коммунальных услуг в 3 квартале 2025 года сократилась на 5,4% по сравнению с предыдущим кварталом и составила 100,8 млрд грн.
Об этом свидетельствуют данные Государственной службы статистки.
В июле-сентябре 2025 года украинцы уплатили за жилкомуслуги 48,5 млрд грн, что на 6,4% больше начисленной суммы — 45,6 млрд грн.
Задолженность по видам услуг
Задолженность за отчетный период составляет:
- за поставку тепловой энергии и горячей воды — 33,1 млрд грн;
- поставка и распределение природного газа — 27,9 млрд грн;
- электроэнергия — 16,5 млрд грн;
- централизованное водоснабжение и водоотвод — 10,4 млрд грн;
- управление многоквартирным домом — 9,5 млрд грн;
- управление бытовыми отходами — 3,2 млрд грн.
Регионы с самыми большими долгами
Наивысший уровень задолженности по жилкомуслугам зафиксирован в Днепропетровской (8,5 млрд грн), Донецкой (4,3 млрд грн), Полтавской (3,2 млрд грн), Харьковской (1,9 млрд грн), Киевской (1,5 млрд грн), Одесской (1,1 млрд грн), Львовской (1 млрд грн) областях и в Киеве (2,8 млрд грн).
Поделиться новостью
Также по теме
Задолженность украинцев за коммунальные услуги сократилась
Претендовать на удаленную работу теперь могут только самые квалифицированные сотрудники
ЕСВ с 1 января 2026 года — за кого будет платить Пенсионный фонд
Женщины на «мужских» профессиях: что изменилось в 2025 году
Что предусматривает программа «єСадок»: нововведение с 2028
Где работают украинцы в Польше