Женщины на «мужских» профессиях: что изменилось в 2025 году

Женщины на «мужских» профессиях: что изменилось в 2025 году

Одним из наиболее заметных последствий дефицита мужской рабочей силы стало активное привлечение женщин на традиционно «мужские» должности — водители, трактористы, машинисты, складские работники, строительство, промышленный сектор.

Об этом говорится в аналитике GRC.UA «Барометр рынка труда», предоставленной finance.ua, мы выбрали основное.

Как показало исследование, в 2025 году 57% компаний нанимали женщин на должности, которые прежде занимали мужчины. 9% организаций отметили, что пока такой наем не происходит, но он запланирован на ближайшее время.

Привлечение женщин на нетипичные профессии постепенно меняет структуру занятости, но гендерный зарплатный дисбаланс все еще существует. Женщины либо соглашаются на меньшую оплату за аналогичную работу, либо сами оценивают свою работу ниже мужчин. Исследование показало, что 22% работодателей замечали разницу между зарплатными пожеланиями женщин и мужчин на аналогичные вакансии.

Результаты Барометра рынка труда показали, что самая распространенная разница, которую фиксируют HR-директора в зарплатных ожиданиях женщин — минус 11−20% от уровня желаемого оклада мужчин на тех же должностях.

Четверть работодателей (23%) заявили, что такая ситуация — не новая тенденция, а была характерна для женщин всегда. 10% компаний отметили, что выравнивание произошло только в последние годы.

