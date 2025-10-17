«Налог на объявления»: OLX рассказал, как это повлияет на украинцев Сегодня 15:37

В Верховной Раде рассматривают законопроект № 14025. Однако OLX считает, что он может создать проблемы для миллионов украинцев, продающих подержанные вещи онлайн — не с целью заработка, а чтобы дать вторую жизнь вещам или немного сэкономить в условиях экономической нестабильности.

Законопроект декларирует соответствие нормам ЕС, однако, по оценкам экспертов, существенно от них отличается.

Речь идет не о бизнесе, а об обычных людях, продающих старые телефоны, одежду или бытовые вещи. По словам представителей OLX, принятие закона в нынешнем виде лишит граждан удобного и безопасного способа обмена подержанными товарами.

Основные риски законопроекта № 14025

Обязанность предоставлять личные данные

Каждый продавец, даже если продает одну вещь в год, будет вынужден передавать платформе свои персональные данные: идентификационный код, адрес проживания, банковские реквизиты и т. д.

Налог даже на мелочи

Предусмотрена уплата 5% налога на доходы физических лиц и 5% военного сбора даже за продажу старых вещей. Если годовой объем продаж не превышает 2000 евро (около 97 000 грн), налог придется возвращать самостоятельно через налоговую службу. Это означает дополнительные бюрократические хлопоты, потерю времени и риски из-за девальвации.

Переход в «тень» и рост рисков мошенничества

Ужесточение требований может подтолкнуть пользователей избегать официальных платформ и продавать вещи через соцсети или личные встречи, что повысит опасность для покупателей.

Рост цен

Если даже обычные продавцы будут платить налоги, эти расходы будут учитываться в стоимости товаров. В результате даже подержанные вещи могут подорожать.

Позиция OLX

В компании отмечают, что большинство продавцов на платформе не имеют целью получить прибыль, а лишь избавляются от ненужных вещей.

«Согласно предложенным нормам, даже те, кто продает только одну книгу или куртку в год, будут вынуждены платить налог или проходить сложную процедуру его возврата через налоговую службу», — отметили в OLX.

Платформа поддерживает цели европейской директивы DAC7, направленной на повышение налоговой прозрачности, но призывает имплементировать ее по европейскому образцу. В странах ЕС частные продавцы не подпадают под действие таких правил, если объем продаж не превышает 2000 евро в год.

OLX выступает за гармонизацию украинского законодательства со стандартами ЕС, но настаивает на взвешенном подходе — с исключениями для частных лиц и переходным периодом для бизнеса.

«Это не „налог на OLX“. Это налог на обычных людей. Если его примут без изменений, пострадают не бизнесы, а миллионы украинцев», — подчеркнули в компании.

