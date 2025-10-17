0 800 307 555
Украинцы чаще всего декларируют иностранные доходы и наследство

В этом году украинцы чаще всего декларируют иностранные доходы и наследство. Иностранных доходов с начала года задекларировано 36 млрд грн, доходов от наследования или дарения имущества — 15,9 млрд гривен.
Об этом рассказала и. о. Главы ГНС Леся Карнаух.
Также самые большие суммы граждане декларировали от:
  • продажи объектов движимого или недвижимого имущества — 7,5 млрд грн,
  • инвестиционных доходов — 6,1 млрд грн,
  • других налогооблагаемых доходов — 4,8 млрд грн,
  • доходов от сдачи имущества в аренду — 3,7 млрд грн.
За 9 месяцев граждане подали более 226 тыс. деклараций об имущественном положении и доходах.
Рекордная сумма — более 2 млрд грн налога на доходы физических лиц и военного сбора определена к уплате жителем Киева.
Ежегодное увеличение количества украинцев, декларирующих доходы, свидетельствует о росте культуры прозрачного декларирования. Поскольку речь идет прежде всего не просто об очередной обязательной процедуре, а об ответственности и доверии.

Кто и когда должен подавать декларацию

До 1 мая декларацию подают:
  • граждане, получившие определенный доход и обязанные подать декларацию (например: лица, получавшие иностранные доходы, доходы от отчуждения корпоративных прав, доходы от сдачи имущества в аренду другим физическим лицам, при получении наследства (дарения) от лиц, не являющихся лицами первой и второй степени родства и т. п.).
Если отсутствует справка от компетентного органа другой страны об иностранных доходах и налогах, уплаченных за границей — можно подать заявление в налоговую по налоговому адресу и перенести срок подачи декларации до 31 декабря.
  • ФЛП, кроме находящихся на упрощенной системе налогообложения;
  • физические лица, осуществляющие независимую профессиональную деятельность.
До 31 декабря декларацию подают:
  • физические лица, заявляющие право на налоговую скидку.
Отдельные сроки подачи деклараций действуют для следующих категорий:
  • ФЛП при прекращении предпринимательской деятельности (кроме тех, кто находится на упрощенной системе налогообложения) должны подать декларацию в течение 20 календарных дней после месяца, в котором проведена государственная регистрация прекращения предпринимательской деятельности.
Последним базовым отчетным периодом является период с дня, наступающего после завершения предыдущего отчетного периода, до конца месяца, в котором предпринимательская деятельность прекращена.
  • Резиденты, выезжающие за границу на постоянное место жительства — подают декларацию не позднее 60 календарных дней до выезда.
Светлана Вышковская
Редактор
По материалам:
Finance.ua
Налоги
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
