В этом году украинцы чаще всего декларируют иностранные доходы и наследство. Иностранных доходов с начала года задекларировано 36 млрд грн, доходов от наследования или дарения имущества — 15,9 млрд гривен.

Об этом рассказала и. о. Главы ГНС Леся Карнаух.

Также самые большие суммы граждане декларировали от:

продажи объектов движимого или недвижимого имущества — 7,5 млрд грн,

инвестиционных доходов — 6,1 млрд грн,

других налогооблагаемых доходов — 4,8 млрд грн,

доходов от сдачи имущества в аренду — 3,7 млрд грн.

За 9 месяцев граждане подали более 226 тыс. деклараций об имущественном положении и доходах.

Рекордная сумма — более 2 млрд грн налога на доходы физических лиц и военного сбора определена к уплате жителем Киева.

Ежегодное увеличение количества украинцев, декларирующих доходы, свидетельствует о росте культуры прозрачного декларирования. Поскольку речь идет прежде всего не просто об очередной обязательной процедуре, а об ответственности и доверии.

Кто и когда должен подавать декларацию

До 1 мая декларацию подают:

граждане, получившие определенный доход и обязанные подать декларацию (например: лица, получавшие иностранные доходы, доходы от отчуждения корпоративных прав, доходы от сдачи имущества в аренду другим физическим лицам, при получении наследства (дарения) от лиц, не являющихся лицами первой и второй степени родства и т. п. ).

Если отсутствует справка от компетентного органа другой страны об иностранных доходах и налогах, уплаченных за границей — можно подать заявление в налоговую по налоговому адресу и перенести срок подачи декларации до 31 декабря.

ФЛП, кроме находящихся на упрощенной системе налогообложения;

физические лица, осуществляющие независимую профессиональную деятельность.

До 31 декабря декларацию подают:

физические лица, заявляющие право на налоговую скидку.

Отдельные сроки подачи деклараций действуют для следующих категорий:

ФЛП при прекращении предпринимательской деятельности (кроме тех, кто находится на упрощенной системе налогообложения) должны подать декларацию в течение 20 календарных дней после месяца, в котором проведена государственная регистрация прекращения предпринимательской деятельности.

Последним базовым отчетным периодом является период с дня, наступающего после завершения предыдущего отчетного периода, до конца месяца, в котором предпринимательская деятельность прекращена.

Резиденты, выезжающие за границу на постоянное место жительства — подают декларацию не позднее 60 календарных дней до выезда.

