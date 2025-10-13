0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Должны ли «спящие ФЛП» платить налоги

1
Должны ли «спящие ФЛП» платить налоги
Должны ли «спящие ФЛП» платить налоги
«Спящими» ФЛП называют предпринимателей, которые не получают доходов, несмотря на официальную регистрацию бизнеса. Однако иногда возникает вопрос, должны ли такие ФЛП платить налоги.
Об этом рассказал налоговый консультант Михаил Смокович.

Спящие ФЛП и единый социальный взнос

С 1 января 2025 года все предприниматели на едином налоге лишились военной льготы по уплате ЕСВ. Она позволяла на свое усмотрение решать, пополнять ли государственный бюджет этими взносами. ФЛП без доходов могли минимизировать расходы, отсрочив уплату ЕСВ на лучшие времена.
Читайте также
Но теперь эта льгота отменена, так что ежемесячно представители бизнеса должны вносить на счета минимум 1 760 грн, независимо от наличия доходов. Исключение сделали для некоторых категорий украинцев, в частности:
  • ФЛП-пенсионеров с выплатами;
  • людей с инвалидностью;
  • ФЛП, которые официально трудоустроены (даже совместители), а ЕСВ за них платит работодатель;
  • действующих военнослужащих;
  • лиц в трехлетнем декретном отпуске по уходу за ребенком.
Эти категории предпринимателей имеют право не уплачивать единый социальный взнос вообще, даже если получают доходы от деятельности.

Военный сбор и единый налог

Представители 1 и 2 группы упрощенной системы имеют фиксированные ставки единого налога и военного сбора, поэтому начисление средств зависит от доходов. Стандартные суммы по состоянию на октябрь 2025 года:
  • ЕН — 303,80 грн/мес. (1 группа), 1 600 грн/мес. (2 группа);
  • ВС — 800 грн/мес. для обеих групп.
Читайте также
Что касается 3 группы, то для них ситуация кардинально отличается. ФЛПы уплачивают налоги и сборы в процентах от дохода за отчетный период (квартал). Поэтому при отсутствии каких-то финансовых поступлений пополнять госбюджет не нужно (только единым социальным взносом). И только предприниматели на общей системе могут забыть обо всех налоговых обязательствах, если нет прибыли.
Опять же, льготы установили для определенных категорий украинцев, а именно представителей бизнеса, зарегистрированных в зоне ведения боевых действий или на временно оккупированной территории. Но только если регистрация состоялась до момента оккупации/наступления боевых действий. Плюс недавно в список льготников включили военных.

Как минимизировать налоговые расходы

«Есть несколько путей, позволяющих минимизировать уплату налогов при отсутствии дохода. Первый вариант — подать заявление на налоговые каникулы. Единственный минус в том, что такая заявка позволяет не платить налоги всего один месяц», — констатировал Михаил Смокович.
Альтернативный способ уменьшить финансовые расходы — перейти на 3 группу упрощенной системы или вообще стать общником. В первом случае придется платить единый социальный взнос, во втором — будет освобождение абсолютно от всех налоговых обязательств.
Третий вариант — закрыть ФЛП. Зачем держать регистрацию действительной, если долгое время нет доходов? На самом деле многие украинцы оттягивают момент закрытия ФЛП не благодаря надежде на потенциальное улучшение ситуации, а из-за страха проведения ликвидационной проверки.
По материалам:
Novyny.live
ФЛПБизнесНалоги
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems