С 1 октября меняются правила уплаты ЕСВ для ФЛП и самозанятых лиц Сегодня 16:03 — Личные финансы

С 1 октября меняются правила уплаты ЕСВ для ФЛП и самозанятых лиц

С 1 октября 2025 года меняются условия, при которых физические лица-предприниматели и другие самозанятые лица могут не платить единый социальный взнос (ЕСВ) за себя, если этот взнос уже уплатил работодатель.

Об этом сообщает Государственная налоговая служба.

Теперь не нужно иметь основное место работы, чтобы воспользоваться увольнением. Достаточно, чтобы работодатель уплатил ЕСВ в полном размере.

ФЛП или другие самозанятые лица не платят ЕСВ за себя, если одновременно выполняются два условия:

работодатель (в том числе резидент Дія. Сити) уже уплатил за них ЕСВ;

сумма взноса не меньше минимального страхового взноса.

Если взнос меньше минимального, то ФЛП или другие самозанятые лица должны самостоятельно определять базу для начисления и доплачивать ЕСВ:

для ФЛП на едином налоге — обязательно;

для других самозанятых: обязательно, если есть чистый доход за этот период; и добровольно, если дохода нет.

При этом база начисления не может превышать максимальную величину, установленную законом, а сумма взноса не может быть меньше минимального страхового.

Читайте также ГНС запустила дашборд для мониторинга налоговых поступлений

«Такие правила сделают систему более справедливой, не меняя при этом уровня социальной защищенности ФЛП и других самозанятых лиц», — отметили в ГНС.

Напомним, правительство внесло в Верховную Раду проект Государственного бюджета Украины на 2026 год, который в частности предусматривает повышение минималки и прожиточного минимума — соответственно увеличится и налоговая нагрузка на ФЛП, которая зависит от этих показателей. Проект Государственного бюджета Украины на 2026 год предусматривает установление:

минимальной заработной платы в сумме — 8 647 грн;

прожиточного минимума в сумме — 3 209 грн.

Исходя из этой информации, налоговый консультант Александр Зарайский посчитал , какие суммы единого налога, военного сбора и ЕСВ придется платить ФЛП в 2026 году.

С 27 сентября 2025 вступают в силу изменения в Порядок остановки регистрации налоговых накладных и расчетов корректировки в ЕРНН. Их утвердило правительство постановлением от 26 августа 2025 г. № 1048.

Подписывайтесь на рассылку Finance.ua о деньгах. Эта рассылка — важный помощник в разумном обращении с деньгами. Практические советы, проверенные сервисы, секреты экономии и заработка — 1 раз в 2 недели все на вашей почте. 🎯 Присоединиться можно здесь.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.